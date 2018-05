TASR

Dnes o 12:30 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Hokejisti SR sa už nemôžu dočkať Čechov. Nagy krotí eufóriu

V kodanskej Royal Arene to bude v sobotu od 20.15 h už 63. vzájomný súboj susedov.

Na snímke slovenský hokejový reprezentant Ladislav Nagy a v pozadí hala Royal Aréna, v ktorej slovenskí hokejisti odohrajú zápasy základnej A - skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Kodani 4. mája 2018. — Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 4. mája (TASR) - Z pohľadu rivality si lepší úvod šampionátu slovenskí hokejoví fanúšikovia nemohli ani želať. Národný výber odštartuje svoje zápolenia na MS v Dánsku v sobotu 5. mája federálnym derby s Českom. Zverenci trénera Craiga Ramsayho sa duelu už nevedia dočkať, skúsený útočník Ladislav Nagy však krotí príliš veľkú eufóriu. V kodanskej Royal Arene to bude od 20.15 h už 63. vzájomný súboj susedov.

Úvodný duel na šampionáte býva pre tímy často zradný, keďže mali málo času na zoznámenie sa s prostredím a tak je ťažké dopredu určovať favorita. Podľa jedného z najskúsenejších hráčov v slovenskom kádri Ladislava Nagya to budú Česi. "Bude dôležité, aby sme neboli nervózni. Musíme sa dobre pripraviť, myslím si, že v pozícii favorita sú Česi. Dôležité bude hrať dobre najmä v oslabení a v presilovkách," povedal.

Aj Slováci si musia zvykať na špecifické podmienky kodanskej Royal Areny, problémy robia ľad a mantinely. Na prípravu pred prvým zápasom ale majú tri tréningové jednotky i sobotňajšie rozkorčuľovanie. "Ľad je ešte trochu mäkší a problém je aj s mantinelmi. Puky sa od nich odrážajú dole až príliš a hore to zase tak divne skáče. Musíme si na to zvyknúť a počítať s tým. Včera sme už mali aj taký všeobecný míting, čo by sme chceli na MS hrať, konkrétne k Čechom bude dnes alebo zajtra. Veľmi sa teším na ten zápas," povedal pre TASR obranca Mário Grman.

Česi sú pre slovenských hokejistov po Švajčiaroch druhý najčastejší súper od rozdelenia federácií. Slovenskí reprezentanti vyhrali 14 duelov, sedem sa skončilo remízou a až 41-krát vyhrali Česi. Predošlý vzájomný zápas na MS sa datuje do roku 2014. Aj pred štyrmi rokmi v bieloruskom Minsku ním oba tímy odštartovali svoje účinkovanie. Česi vtedy vyhrali 3:2 po predĺžení, za Slovákov skórovali Miklík a Viedenský, za víťazov Němec, Jágr a Klepiš. Ani jeden z nich sa v Dánsku nepredstaví. "Ja si pamätám najmä zápas proti Česku z MS v roku 2003 v Helsinkách, kde sme získali bronz s pamätným gólom Paľa Demitru," povedal útočník SR Ladislav Nagy.

Slováci vstúpili do záverečnej prípravy na MS dvomi vysokými prehrami (3:6, 1:7) vo Švédsku, no následne vyhrali šesť zápasov v rade, keď postupne dvakrát vyhrali v Nemecku (2:1, 4:1), doma s Lotyšskom (4:1, 4:1) a zdolali aj Kórejskú republiku (2:1) a v prvom zápase aj Francúzsko. Generálka im však nevyšla, keď v Piešťanoch podľahli Francúzom 2:3. Konfrontovali sa tak s papierovo silnejšími i slabšími súpermi.

Slováci sa na zápas s Českom tešia, hráči sa úvodného buly už nemôžu dočkať, čo potvrdili ďalšie slová Nagya: "Už nech to začne, všetci sa tešíme. Máme nových hráčov, pre ktorých sú to prvé MS. Ale nesmieme sa 'zblázniť'. Musíme ísť do toho s pokorou."

Česi mali v apríli sériu siedmich víťazstiev, vrátane troch triumfov na Českých hokejových hrách proti Fínsku, Švédsku i Rusku. V závere mesiaca však na štvrtom turnaji v rámci Euro Hockey Tour pohoreli vo Švédsku, keď domácim podľahli 1:3, Fínom 2:5 a Rusom 2:4. Do vlaňajšieho šampionátu vstúpili prehrou 1:4 s Kanadou, potom však vyhrali päť zápasov v rade. Boje v základnej skupine v Paríži zakončili prehrou 1:3 so Švajčiarskom, viac ich však mrzela štvrťfinálová 0:3 s Ruskom. Tím trénera Josefa Jandača posilnilo viacero hráčov z NHL vrátane skúseného útočníka Tomáša Plekanca, brankára Davida Ritticha či dôrazného obrancu Radka Gudasa. V pozícii kapitána povedie Čechov Roman Červenka, v uplynulých dvoch sezónach hráč švajčiarskeho Fribourgu. "Stále je to prestížne derby a myslím si, že to tak bude aj tentokrát. Ale berieme to ako prvý zápas bez ohľadu na meno súpera, štart do turnaja je veľmi dôležitý," povedal útočník ČR Michal Řepík, ktorý obliekal v tejto sezóne aj dres Slovana Bratislava v KHL.

Po zápase s Českom sa Slováci budú musieť rýchlo preladiť na ďalší duel, keďže proti Švajčiarom nastúpia už v nedeľu takisto od 20.15 h. Česi budú mať na regeneráciu medzi prvými dvomi zápasmi ešte menší čas ako Slováci, keďže na ďalší duel nastúpia v nedeľu 6. mája už od 16.15 proti Švédsku.

vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Michal Tegza