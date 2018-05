TASR

Slováci čoraz viac využívajú finančné aplikácie v mobile

Štyria z desiatich Slovákov majú vo svojich mobilných telefónoch stiahnutú niektorú z aplikácií na porovnávanie cien u viacerých predajcov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 4. mája (TASR) - Čoraz viac Slovákov používa aplikácie, ktoré im pomáhajú lepšie sa orientovať pri nákupoch a platbách cez internet. Takmer 40 % ľudí má v mobiloch stiahnutú niektorú z aplikácií na porovnávanie cien vo viacerých obchodoch.

Na popularite naberajú aj aplikácie na vyhľadávanie akciového tovaru, na správu vernostných kariet či elektronické peňaženky. Dve tretiny z tých Slovákov, ktorí s takýmito službami majú osobnú skúsenosť, tvrdia, že s ich pomocou získali tovar alebo službu za lepšiu cenu. Na druhej strane, približne štvrtina opýtaných takéto mobilné aplikácie nevyužíva preto, že sa obávajú o bezpečnosť svojich osobných údajov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Home Credit uskutočnila agentúra STEM/MARK.

"Aj na slovenskom trhu už existuje veľké množstvo aplikácií, ktoré dokážu ľuďom reálne zjednodušiť život a zároveň ušetriť peniaze. Či už ide o internetové bankovníctvo, správu úverov alebo možnosti nakúpiť lacnejšie, finančné aplikácie si získavajú čoraz väčšiu dôveru a uplatnenie," komentuje výsledky prieskumu analytik trhu Jaroslav Ondrušek, zo spoločnosti Home Credit.

"Čo už nie je také prekvapujúce, je fakt, že tieto mobilné aplikácie využívajú predovšetkým mladšie ročníky. Vo vekovej kategórii od 15 do 29 rokov je ich takmer o 100 % viac, ako v kategórii od 45 do 59 rokov," uvádza Ondrušek. Čoraz viac priaznivcov si získavajú aj ďalšie aplikácie, predovšetkým na vyhľadávanie akciového tovaru, ktoré má vo svojom mobile každý piaty Slovák. Takmer rovnako je už rozšírená aj elektronická peňaženka. Potom sú to aj stále populárnejšie aplikácie na spravovanie vernostných kariet či správu financií.

Pre mnohých ľudí je využívanie finančných aplikácií rutinnou každodennou záležitosťou, čo im prináša viaceré benefity. Dve tretiny respondentov sa vyjadrili, že vďaka nim získavajú tovar a služby za lepšiu cenu. Takmer polovica užívateľov si zase pochvaľuje pohodlnejšie a rýchlejšie nakupovanie, tretina spomína uľahčenie výberu toho správneho tovaru. Ďalší ocenili prínos aplikácií pre lepšie plánovanie nákupov, zlepšenie prehľadu o akciách a zľavách, ale aj dobrý pocit z modernosti a neustálej aktuálnosti.

TASR informovala spoločnosť Home Credit