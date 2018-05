Dobré noviny

Patrícia sa ako prvá Slovenka zúčastnila výskumnej expedície v Arktíde. Trénovala aj to, čo robiť pri stretnutí s ľadovým medveďom

Patrícia Pečnerová je žena, na ktorú máme byť právom hrdí. Stala sa prvou Slovenkou, ktorá sa zúčastnila na arktických výskumných expedíciách.

— Foto: Instagram/patriciapecnerova

ŠTOKHOLM 4. mája - Keď mala Patrícia Pečnerová 15 rokov, rozhodla sa, akou životnou cestou sa bude uberať. Je až neuveriteľné, že ju k túžbe skúmať svetovú biodiverzitu presvedčil seriál Evolúcia. Pustila sa teda do štúdia ekologickej a evolučnej biológie. Za doktorandským štúdiom odcestovala do Štokholmu, kde pôsobí v Múzeu prírodnej histórie a skúma mamuty. Vďaka tejto práci sa práve Patrícia stala prvou Slovenkou, ktorá sa zúčastnila na arktických výskumných expedíciách na severe Grónska a Wrangelovom ostrove. Počas tejto expedície išlo najmä o výskum mamutov, ktoré sú zaujímavé najmä tým, že vyhynuli ako posledné a tým, že na ostrove prežili koniec poslednej doby ľadovej.

O výskumoch, na ktorých sa Slovenka podieľala, písali aj svetoznáme denníky The New York Times či Economist. Patrícia nikdy svoje rozhodnutie a výber odboru neoľutovala a občas sa samej seba pýta, ako mohla mať také šťastie. „Napríklad, keď som začala doktorandské štúdium, nemala som v pláne ísť na Wrangelov ostrov, pretože sme mali všetky vzorky v laboratóriu a nemali sme financie na ďalšiu expedíciu. Vyvinulo sa to až ku koncu a postupne, takže to bolo veľmi milé prekvapenie,“ priznala pre portál aktualne.cz Patrícia.

O vedcoch sa vraj často hovorí ako o ľuďoch, ktorí nedokážu komunikovať tak, aby bežný človek rozumel ich reči. Patrícia si ale myslí, že každý vedec, ktorý rozumie svojmu výskumu, by mal byť schopný vysvetliť svoju prácu jednoducho a pochopiteľne. „Keď sa ho niekto opýta vo výťahu, čo robí, musí byť schopný v minúte povedať, o čom je jeho výskum, aby človek odchádzal s tým, že mu rozumie. Vedci by sa všeobecne mali snažiť sprostredkovať viac to, na čo im ľudia dávajú peniaze, a mali by dokázať lepšie komunikovať s verejnosťou,“ myslí si Patrícia.

Príprava na expedíciu

Pred grónsko-kanadskou expedíciou musela Patrícia podstúpiť prísny tréning. Výnimkou nebola ani príprava na možný stret s medveďom. Absolvovala spolu s ďalšími detailný strelecký tréning, počas ktorého strávili hodiny na strelnici a mierili na terče v tvare medveďa. Učili sa kam presne treba streliť a ako sa správať. Okrem tohto tréningu si expedícia vyžadovala dobrú fyzickú kondíciu, keďže v Grónsku chodili všade pešo. Psychická príprava je tiež veľmi dôležitá, človek totiž musí byť pripravený na to, že je odkázaný iba sám na seba.