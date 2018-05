TASR

Danko: Luxembursko môže byť Slovensku príkladom v diplomacii i úcte

Predseda NR SR rokoval aj s luxemburským premiérom Xavierom Bettelom. Okrem posilňovania vzájomných vzťahov medzi krajinami otvorili aj otázky budúcnosti Európskej únie.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) odcestoval vo štvrtok 3. mája 2018 na dvojdňovú oficiálnu návštevu Luxemburského veľkovojvodstva. Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (vľavo) a luxemburský predseda Poslaneckej snemovne Mars Di Bartolomeo si podávajú ruku pred knihou návštev počas stretnutia v Luxemburgu 3. mája 2018. — Foto: TASR - Kancelária NR SR

Luxemburg 4. mája (TASR) – Luxembursko môže byť Slovensku príkladom v šikovnej diplomacii a úcte, akú jeho občania majú k štátu a k poslancom. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) počas svojej dvojdňovej oficiálnej návštevy Luxemburska.

"To, čo by sme sa my, mladý 25-ročný štát, mali od Luxemburska učiť je, z akou úctou a pompou oni pristupujú k legislatíve, k poslancom, ako sa vzájomne správajú poslanci medzi sebou," povedal šéf NRSR po návšteve historickej budovy luxemburského parlamentu, ktorá podľa neho takúto úctu v ľuďoch vzbudzuje.

Danko sa vo štvrtok stretol s predsedom luxemburskej Poslaneckej snemovne Marsom Di Bartolomeom, s ktorým sa zhodli, že obe krajiny spája veľmi veľa vecí. Danko vyzdvihol podporu, ktorú Slovensko z luxemburskej strany dostáva, či už je to v oblasti zahraničnej politiky, presadzovaní záujmov alebo ide o výmenu informácií o témach, ako je kybernetická bezpečnosť.

Predseda NR SR rokoval aj s luxemburským premiérom Xavierom Bettelom. Okrem posilňovania vzájomných vzťahov medzi krajinami otvorili aj otázky budúcnosti Európskej únie. Spomenuli i priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktoré Slovensko preberie budúci rok.

Danko Bettela taktiež informoval o situácii okolo vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Luxemburský premiér zdôraznil, že "transparentnosť je v takejto situácii najpodstatnejšia".

V piatok má šéf slovenského parlamentu na programe má aj návštevu obce Schengen, kde si pozrie pamätník podpisu Schengenskej dohody a Schengenské múzeum. V popoludňajších hodinách ho vo svojom paláci prijme luxemburský veľkovojvoda Henri.

Osobitná spravodajkyňa TASR Zuzana Ďuricová