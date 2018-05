TASR

Premiér: Ľudia sa dočkajú lode na Domaši

Podľa predsedu vlády SR to môže byť zásadný impulz na oživenie cestovného ruchu v tejto lokalite.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (vľavo) a prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso (vpravo) počas brífingu po stretnutí v Košiciach 3. mája 2018. V pozadí zľava predseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a minister hospodárstva SR Peter Žiga. — Foto: TASR - František Iván

Vranov nad Topľou 4. mája (TASR) – Ľudia sa lode na Domaši dočkajú. "Ja urobím všetko pre to, aby som si to osobne preveril, či sa tak stalo," uviedol pre novinárov po štvrtkovom (3.5.) výjazdovom rokovaní vlády vo Vranove nad Topľou jej predseda Peter Pellegrini (Smer-SD).

Cestovný ruch bol totiž jednou z hlavných tém rokovania. Podľa premiéra má tento región v oblasti turizmu veľký potenciál. "Požiadali sme a uložili sme ako vláda podpredsedovi vlády a ministrovi financií, aby nás do 30 dní informoval, akým spôsobom bude možné zabezpečiť financie na nákup tejto lode, jej dopravu a úpravu brehu a prístaviska, kde bude táto loď kotviť," priblížil. Myslí si, že v tomto prípade prostriedky, ktoré požaduje samospráva, nájde.

Podľa premiéra to môže byť zásadný impulz na oživenie cestovného ruchu v tejto lokalite. "Zdá sa, že po dohode zúčastnených by loď mohla prevádzkovať a vlastniť obec Kvakovce," spomenul s tým, že by na tom participovali aj ostatné obce a strediská. "Dávam prísľub, že tentoraz to neskončí len v rovine sľubu," zdôraznil.

Prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Andrej Krišanda na margo čerpania financií z akčného plánu v tejto súvislosti uviedol, že sa tak mohlo začať až po spracovaní stratégie rozvoja cestovného ruchu s vyšším územným celkom. Spomenul aj samosprávu Kvakoviec, ktorá už podala viaceré žiadosti týkajúce sa projektových dokumentácií prístaviska, móla či obchodov. "Tieto všetky žiadosti už prešli schvaľovacím procesom, sú na Úrade vlády a myslím si, že Domaša bude do leta tieto prostriedky už čerpať," doplnil.

Aktivisti, viaceré samosprávy, ale aj osobnosti z okresu Vranov nad Topľou bojujú za prinavrátenie lodnej dopravy na Domašu už niekoľko rokov. Pred dvomi to skúsili aj petíciou. Vo februári tohto roka dokonca našli aj vhodné plavidlo. So žiadosťou o dotáciu na jeho zakúpenie sa v tom čase obrátili listom i na vtedajšieho premiéra Roberta Fica (Smer-SD).