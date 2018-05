Lenka Miškolciová

Dnes o 09:00 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Milan opustil prácu a živí sa len cestovaním: Presedieť celý život v kancelárii mi nedáva zmysel

Klíma v kancelárii nebola pre neho, a tak sa rozhodol zariskovať a kúpil si jednosmernú letenku na Filipíny. Dnes má Milan Bardún jeden z najnavštevovanejších blogov na Slovensku a živí ho to, o čom vždy sníval.

Foto: amb

BRATISLAVA 9. mája - Milan Bardún je inšpiráciou pre mnohých. Je to mladý, 26-ročný muž, ktorý sa po tom, ako si skúsil zamestnanie a prácu, rozhodol, že je čas posunúť sa a zmeniť svoj život na taký, aký ho chce mať. Ako sám hovorí, „klíma v kancli nebola pre mňa.“ Rozdiel medzi Milanovými snami a mnohými inými, ktorí takisto snívajú, je však ten, že on nezostal len pri večnom rojčení a premýšľaní, ale rozhodol sa pre radikálnu zmenu, a to aj napriek tomu, že sám zmeny nenávidí. Bol to síce risk, ale oplatilo sa. Dnes má Milan jeden z najnavštevovanejších blogov na Slovensku - Bez Mapy a živí sa tým, čo mu robí najväčšiu radosť. O tom, ako sa k tomu dopracoval a ako by ste to možno dokázali aj vy, porozprával v rozhovore pre Dobré noviny.

Foto: amb

Milan, dnes je z teba populárny cestovateľ s blogom, ktorý každý mesiac čítajú tisíce ľudí. Čo si ale robil predtým, ako si sa „vydal na cesty“?

Dnes sú to už, chvalabohu, desaťtisíce mesačne. Bezmapy sa stal jedným z najčítanejších cestovateľských blogov na Slovensku s mesačným počtom zobrazení až 70 000. Čo som ale robil pred tým?

Blog som založil už pred piatimi rokmi, počas štúdia záhradnej architektúry v Bratislave. Vtedy to bolo iba hobby, keďže som mal cestovanie v krvi odjakživa. Aj moju záverečnú prácu som napísal v lietadle na Kubu. Po skončení výšky však nastal tvrdý dopad na betón a ja som sa zamestnal v marketingu. Dostával som príkazy od ľudí, ktorých som nepoznal a od začiatku som vedel, že ide len o prechodnú zastávku, kým zistím, čo so životom. Pre niekoho táto „prechodná zastávka“ trvá celý život. Pracovný kolektív bol super, práca nie náročná, no z tej klímy ma išlo roztrhať. Ako dieťa som si pýtal povolenia od rodičov, ako dospelý teraz od manažérov? Nie, ďakujem. O svojom živote chcem rozhodovať sám.

Vtedy som už slušne rozbehnutý cestovateľský blog Bez Mapy premenil na svoj hlavný zdroj príjmu a za celý život som bol zamestnancom presne 18 mesiacov. Kúpil som si jednosmernú letenku na Filipíny a do zamestnania som sa už nikdy nevrátil.

Nebál si sa opustiť stabilnú prácu? Máš rád zmeny?

Popravde, zmeny neznášam a ku každej sa dokopávam veľmi dlho. Prácu som sa nebál opustiť. Mal som nasporených niekoľko tisíc eur a ak by to celé nevyšlo, aspoň by som si mohol povedať, že som zažil peknú dovolenku na Filipínach.

Z Filipín bola neskôr Austrália, Fiji a Havaj a domov som sa vrátil až po pol roku. Dnes sa za týmto obdobím obzerám a ťukám si po čele, čo som to spravil. Smejem sa na sebe a doteraz nechápem, kde som na to zobral odvahu. Takúto dlhú cestu som si zopakoval o rok neskôr, tentokrát na druhú stranu pologule, do Južnej a Strednej Ameriky. Teraz som už presne vedel, čo robím.

Foto: amb

Zmena nikdy nepríde sama

Je mnoho ľudí, ktorí rovnako ako ty, nenávidia zmeny a majú z nich strach. Sú síce nešťastní v súčasnom zamestnaní, ale zmena ich robí ešte smutnejšími. Čo by si takým ľuďom odporučil?

Nemyslím si, že zmena ich robí nešťastnými. Skôr by som povedal, že sa zmeny boja. Krok do neznáma je vždy risk, ktorý buď vyjde, alebo nie. Určite by som radikálne životné zmeny nerobil „hrrr“ a poriadne si ich premyslel. Plán B znamená plán, ako prežiť v prípade toho najhoršieho. Ten môj bol, že priletím domov so sklopeným chvostom a vrátim sa tam, kde som skončil. A vymyslím iný spôsob, ako žiť život, ktorý chcem. Presedieť ho v kancelárii s fixnou pracovnou dobou mi jednoducho príde nezmyselné.

Na druhej strane je dôležité nečakať, že zmena príde sama. Nikdy nepríde a veci do pohybu môže posunúť len ten samotný človek, ktorý chce zmenu urobiť. Tým mojím prvým a pevným krokom bolo, že som sa na tento nápad a výstrelok finančne začal zabezpečovať už asi rok predtým, ako som reálne dal výpoveď a odletel na Filipíny.

Foto: amb

Na základe tvojho súčasného úspechu je jasné, že si sa rozhodol správne a odísť z práce nebola chyba. Boli však aj chvíle, kedy si si nebol istý? Ak áno, kedy a aké to boli situácie?

Súčasný úspech? Nie som ani v tretine toho, kde sa vidím a ešte to potrvá pomerne dlho. Myslím si, že začať pracovať na niečom vlastnom nie je nikdy chyba. Ja som vyštudovaný záhradný architekt, no dnes ma živí žurnalistika, marketing a cestovný ruch. Všetko, čo viem, som sa naučil sám. Každý jeden z týchto odborov má samostatné školy, no ja som nechodil ani do jednej z nich.

No a s tým učením vždy prichádzali chyby. Môj život je pokus - omyl, no na svojich omyloch som sa vždy poučil. Napríklad, zavedenie Prieskumníka na Facebooku sa v mojej hlave pôvodne javilo ako koniec, keďže som si svoje meno vybudoval hlavne vďaka sociálnym sieťam. Potom som si ale uvedomil, že toto je biznis a v biznise je na prežitie najdôležitejšie vedieť sa prispôsobiť aktuálnej situácii. Svoju pozornosť som upriamil na môj Instagram a prišlo to ako dobré rozhodnutie.

Vždy si beriem za príklad, ako veci nerobiť, fínsku Nokiu, ktorej rozhodnutie nepoužívať Android, ale vlastný operačný systém v čase, keď prišla doba smartfónov, znamenalo koniec kedysi tak úspešnej značky. Nič netrvá večne, no tí, čo sa vedia prispôsobiť, prežijú dlhšie a zarobia viac.

Foto: amb

Spať v tej istej posteli viac ako tri dni po sebe je na nezaplatenie

Kde by si podľa teba teraz bol, ak by si sa nerozhodol pre cestovanie a blogovanie?

Myslím, že by som nežil na Slovensku, ale pracoval ako záhradný architekt niekde v zahraničí, zrejme v Nemecku alebo Holandsku, keďže na Slovensku je záhradná architektúra džob, v ktorom sa uživiť je náročnejšie, pokiaľ nechceš popri rysovaní výkresov aj chodiť do terénu a kosiť trávu. Aspoň tak ma vidí dedo, ktorý stále lamentuje nad tým, prečo nenavrhujem parky a záhrady. Že chcel mať za vnuka známeho architekta. On nežije v internetovej dobe a nerozumie tomu, čo vlastne robím.

Už si nám povedal o tom, ako si sa k založeniu blogu dostal aj o tom, že aktuálne je pre teba prácou na plný úväzok. Povedz nám ale konkrétne, ako svoje cesty a vlastne aj život financuješ?

Aby som to povedal priamo, živím sa destinačným marketingom a manažmentom. Z veľkej väčšiny ma živí môj cestovateľský blog Bez Mapy. Ďalej fungujem ako externý copywriter a spolupracujem aj s rôznymi turistickými organizáciami, cestovnými kanceláriami a leteckými spoločnosťami.

Ak si ale myslíš, že pracujem z pláže v Mexiku a popritom pijem mojito, nie je to pravda. Veľa času počas mojich ciest trávim v kaviarňach, kde je rýchly internet a pohodlie. Z toho dôvodu sú moje cesty často aj dlhšie, keďže si musím vyhradiť aj dni, kedy musím reálne sedieť za počítačom.

Čo plánuješ do budúcnosti? Myslíš, že ťa niekedy omrzí cestovať? Ako sa chceš ďalej posúvať?

Cestovanie ma nikdy neomrzí, no zrejme sa zmení štýl, akým cestujem. Na polročné výlety sa už aktuálne necítim, nakoľko mám rád v živote stabilitu a spať v tej istej posteli dlhšie ako tri dni po sebe je na nezaplatenie. Aktuálne som opäť doma a naplno sa venujem biznisu okolo blogu.

Zaujal vás Milanov príbeh natoľko, že by ste sa s ním radi stretli? Inšpiratívneho mladíka, ktorého rozprávanie možno „nakopne“ aj vás k tomu, aby ste zmenili zamestnanie, ktoré vás vyčerpáva, alebo aby ste svoju kariéru naštartovali tým správnym smerom, môžete stretnúť aj na Profesia days v Žiline už 17. mája. Vstupenky sú zadarmo, stačí sa iba registrovať.

Viac informácií nájdete na www.profesiadays.sk.

