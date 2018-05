TASR

Dnes o 09:22 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Hrad Červený kameň privíta Red Rock Fest 2018

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 4. mája (TASR) – Hrad Červený kameň nad obcou Častá bude 31. augusta dejiskom Red Rock Festu. Fanúšikom rocku a hardrocku sa predstavia na festivale formácie Citron a Jana Uriel Kratochvílová & Ilumináti.ca z Českej republiky, z domácej scény to budú kapely The Paranoid a Into The Zoid.

Hardrocková kapela Citron s kapelníkom Radimom Pařízkom patrí dnes už k českým hudobným legendám, na scéne je od roku 1976 a nedávno ju posilnil spevák a gitarista Ladislav Křížek. O speváčke Jane Kratochvílovej sa píše v médiách hlavne o tom, čím opäť šokuje, či už pri rozhovoroch, alebo výbere oblečenia. Vedúcim jej sprievodnej kapely Ilumináti.ca je Jiří George Hrubeš, legendárny bubeník, gitarista a producent, spoluzakladateľ Pražského výběru.

Skupina The Paranoid je na slovenskej scéne ú od roku 2007, na svojom konte má štyri vydané albumy. Sekundovať jej bude skupina Into The Zoid z Veľkého Krtíša. Na scéne je tri roky, vo februári 2018 vydala debutový album Soundclown.