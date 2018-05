TASR

Godla, Hovorka a Kudrna sú zatiaľ mimo súpisky

Na snímke trojica brankárov sprava Marek Čiliak, Denis Godla a Patrik Rybár pred odchodom na svetový šampionát do Dánska 2. mája 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Kodaň 4. mája (TASR) - Na úvodnej súpiske slovenskej hokejovej reprezentácie na MS figurujú dvaja brankári a 20 korčuliarov. Vedenie národného tímu si zatiaľ ponechalo tri voľné miesta, mimo súpisky zostali brankár Denis Godla a útočníci Marek Hovorka a Andrej Kudrna. Z brankárov sú na oficiálnom "rosteri" Marek Čiliak a Patrik Rybár.

Do štvrtka večera mali všetci účastníci svetového šampionátu v Dánsku povinnosť nahlásiť predbežnú súpisku s minimálnym počtom dvoch brankárov a 15 korčuliarov. Ďalšie mená - až do maximálneho počtu troch brankárov a 22 korčuliarov - môžu výpravy zapísať v ľubovoľnom čase. Aby však mohli hráči zasiahnuť do stretnutia, musia byť na súpiske najmenej dve hodiny pred úvodným buly.