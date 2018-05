REKORDNÝ POČET: Do libanonského parlamentu kandiduje 77 žien

TASR

Šance, že ženy vo voľbách uspejú, považuje väčšina analytikov v Libanone za takmer nulové.

O zvolenie do libanonského parlamentu sa v nedeľných voľbách uchádza 77 žien. Ide o rekordný počet, keďže v posledných voľbách v roku 2009 kandidovalo len 12 žien.

Bejrút 4. mája (TASR) - O zvolenie do libanonského parlamentu sa v nedeľných voľbách uchádza 77 žien. Ide o rekordný počet, keďže v posledných voľbách v roku 2009 kandidovalo len 12 žien, pričom poslanecký mandát získali štyri z nich. Uviedla to televízia TV 5 Monde.

Pôvodne malo záujem o poslanecký mandát 113 žien, ich počet sa neskôr ustálil na 77 po tom, ako boli vyškrtnuté z kandidačných listín, alebo z volebného boja odstúpili.

O dôveru voličov a funkciu poslanca 128-členného parlamentu sa v nedeľných voľbách bude uchádzať 976 kandidátov, takže spomínaných 77 žien predstavuje niečo viac ako sedem percent spomedzi nich.

Televízia TV 5 Monde pripomína, že táto hodnota je príliš ďaleko od 30-percentného zastúpenia žien, s ktorým počíta Pekinská deklarácia a ktoré by Libanon ako jeden z jej signatárskych štátov mal rešpektovať. Táto kvóta bola síce zahrnutá do nového zákona o voľbách prijatého v júni roku 2017, ale do praxe sa ju preniesť nepodarilo, konštatovala televízia TV 5 Monde.

Diplomatka Véra el-Khoury Lacoeuilheová, ktorá prednáša aj na parížskej Sorbone, v úvodníku pre denník L’Orient-Le jour pripomenula, že ženy tvoria viac ako polovicu obyvateľstva Libanonu a že ich postavenie sa bez prispenia ich samých nezmení. Upozornila, že "už viac ako 30 rokov nám hovoria, že práva žien nie sú prioritou", ale "my takýto argument nemôžeme prijať, situácia v Libanone sa bez nás nezlepší".

V snahe dosiahnuť vyššiu účasť žien v politickom živote sa v Libanone pred voľbami vytvorila a zmobilizovala koalícia 150 mimovládnych organizácií.

Jednou z aktivistiek je podľa TV 5 Monde aj právnička Patricia Eliasová, ktorá podľa vlastných slov pochopila, že na to, aby v Libanone dosiahla zmenu zákonov, nestačí, aby bola dobrou advokátkou, musí byť zvolená za poslankyňu parlamentu.

Eliasová preto kandiduje vo volebnom obvode v strednej časti krajiny a spolu s ňou sa o priazeň voličov uchádzajú ďalšie štyri ženy. V Libanone však existuje aj provincia, kde medzi kandidátmi nie je žiadna žena. Zhodou okolností ide o provinciu, odkiaľ pochádza prezident Michel Aún, upozornila televízia TV 5 Monde.

Šance, že ženy vo voľbách uspejú, považuje väčšina analytikov v Libanone za takmer nulové – s výnimkou štyroch poslankýň odstupujúceho parlamentu, ktoré by mohli byť znovuzvolené, informovala TV 5 Monde.

Libanonská novinárka Zeina el Tibiová v rozhovore pre TV 5 Monde za príčinu tohto stavu označila "orientálnu mentalitu, trošku mačistickú, ktorá libanonskej spoločnosti škodí".

Vysvetlila, že Libanon je krajinou rozporov: "Na jednej strane sme veľmi otvorení, blízki mentalite európskeho Západu..., ale v deň, keď treba prijať závažné politické rozhodnutie, vraciame sa k svojim zvykom, riadeným vždy politickými stranami, tradíciami či konfesiou." Podľa TV 5 Monde dodala, že "bez ohľadu na to, či človek pochádza z kresťanského, moslimského či drúzskeho prostredia, celá spoločnosť je presiaknutá rovnakou mentalitou".