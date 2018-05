TASR

Dnes o 08:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní V rámci akčného plánu vzniklo v okrese Vranov 850 pracovných miest

Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou schválila vláda ešte koncom augusta 2016.

Na snímke uprostred predseda vlády SR Peter Pellegrini a ďalší členovia vlády SR počas výjazdového rokovania vlády SR vo Vranove nad Topľou 3. mája 2018. — Foto: TASR - Roman Hanc

Vranov nad Topľou 3. mája (TASR) – V rámci akčného plánu (AP) vzniklo vo Vranovskom okrese doteraz viac ako 850 pracovných miest. Nezamestnanosť tak klesla oproti dátumu, kedy sa dokument schvaľoval, skoro o štvrtinu. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii po výjazdovom rokovaní vlády vo Vranove nad Topľou jej predseda Peter Pellegrini (Smer-SD).

Téma, ktorá podľa neho tento región trápi, je cestná infraštruktúra. Uviedol, že značná časť úloh, ktoré vyplývali z akčného plánu v tejto súvislosti, sa napĺňa. "Otvorenou otázkou stále zostáva plán realizácie obchvatu mesta," spomenul s tým, že sú dve možnosti, a to oprava malého obchvatu a mestom a obyvateľmi preferovaný veľký obchvat. "Toto bude predmetom rokovaní medzi Slovenskou správou ciest a vládou SR v rámci investičných priorít na nasledujúce obdobie," doplnil. Cestovný ruch bol ďalšou dôležitou témou, pretože tento región má v tejto oblasti podľa premiéra potenciál. "Vláda s vysokou pravdepodobnosťou vyhovela aj požiadavke vrátiť na Domašu opäť lodnú dopravu," spomenul.

Spomenul aj priemyselný park, ktorý stále nie je naplnený tak, ako by si predstavovali. "Možno sa podarí v krátkej dobe doňho priniesť dve firmy," poznamenal. Podľa neho je potrebné, aby sa tam mesto pokúsilo vysporiadať pozemky, keďže niektoré z nich sú len v nájme, čo podľa neho odrádza niektorých investorov. Zároveň dodal, že informovali samosprávu o možnosti podpory v rámci menej rozvinutých regiónov, a to v takej podobe, že vláda môže poskytnúť investičné stimuly aj pre menšie projekty.

Podľa premiéra boli z 55 miliónov eur z eurofondov, ktoré majú do tohto regiónu plynúť, doteraz podpísané projekty skoro za 37 miliónov eur smerujúce do oblasti pôdohospodárstva, školstva, energetickej náročnosti budov či občianskych hliadok.

Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera (Smer-SD) sú spomínané miesta vytvorené práve vďaka AP a presne vedia, koľko ich vzniklo v obciach, u zamestnávateľov, koľko je nových podporených živnostníckych miest. Reagoval tak na vyjadrenia, že sú fiktívne. "Do akej miery ony budú a koľko udržateľné, o tom sa budeme ďalej baviť. Tie projekty staviame tak, že keď podporíme vytvorenie nového miesta, zároveň dávame podmienku pre toho zamestnávateľa pre udržateľnosť," zdôraznil.

Richter spomenul, že v rámci Vranovského okresu za vlaňajšok ubudlo z úradu práce viac ako 1600 evidovaných nezamestnaných. "To je dôležité, že neubudlo tých ľudí len preto, že vycestovali, ale tieto miesta vznikli tu," spomenul. Podľa neho je reálne, že do roku 2020 vytvoria v okrese plánovaných 2545 pracovných miest vzhľadom na aktuálny stav, ale aj vzhľadom na prostriedky, ktoré ešte majú cez projekty pripravené. "Dôležité bude potom odmerať, do akej miery tie miesta, ktoré vznikli, boli efektívne, to znamená, že sa udržali," doplnil.

Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou schválila vláda ešte koncom augusta 2016. Predpokladaný rozpočet je 130 miliónov eur, regionálny príspevok (RP) predstavuje sumu 4,9 milióna eur. Na roky 2016 až 2018 bol určený v objeme 3,1 milióna eur. Predložených žiadostí oň evidujú spolu 12 v hodnote 1.438.428 eur, z toho zazmluvnených je deväť vo výške 1.179.388 eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý vo štvrtok zobrala na vedomie vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní.

Výška RP čerpaného zo zazmluvnených žiadostí je na úrovni 364.084 eur. Podporené projekty sa týkali napríklad rozšírenia kapacity základnej školy v Kamennej Porube, vypracovania projektových dokumentácií na realizáciu mostných stavieb, kde bola žiadateľom obec Kladzany či výstavby športového areálu vo Vranove nad Topľou. Pre mesto poskytli financie aj na Centrum projektovej podpory okresu, časť peňazí získal aj obecný podnik v Bystrom.

Pellegrini zdôraznil, že zvyšok RP sa do roku 2020 určite vyčerpá. Podotkol, že do regiónu sa vrátia opäť o rok, "aby sme si vedeli overiť, či sme sa v tom AP posunuli ďalej".