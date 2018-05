TASR

Baťoviedky rozprávajú príbehy rodiny Tomáša Baťu

Rozprávková knižka je v slovenčine aj v češtine.

Zbližovať české deti so slovenčinou a slovenské deti s češtinou má za cieľ nová knižka Baťoviedky – Baťovídky o medveďovi Tomášovi od autorky Michaely Pribilincovej. Knižku uviedli do života 3. mája 2018 v Partizánskom počas podujatia Československý deň, ktoré sa už tretím rokom snaží zbližovať deti z oboch republík. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Partizánske 3. mája (TASR)- Zbližovať české deti so slovenčinou a slovenské deti s češtinou má za cieľ nová knižka Baťoviedky – Baťovídky o medveďovi Tomášovi od autorky Michaely Pribilincovej. Knižku uviedli do života vo štvrtok v Partizánskom počas podujatia Československý deň, ktoré sa už tretím rokom snaží zbližovať deti z oboch republík.

"Vzniklo spoločné dielo v podobe rozprávkovej knižky Baťoviedky-Baťovídky. Podľa názvu je jasné, že tá rozprávková knižka je v slovenčine aj v češtine. Súčasťou tohto projektu je aj omaľovánka a zároveň aj pexeso v slovenskom a českom jazyku," povedal primátor Partizánskeho Jozef Božik.

Vydanie knihy je podľa neho pokračovaním aktivity z roku 2015, keď v Partizánskom vytvorili Československú Baťovu spoločnosť, ktorá spojila viaceré územné a záujmové samosprávy na Slovensku a v Čechách. "Urobili sme viacero slovenských projektov, jedným z nich je aj Československý deň, ktorý vznikol tu v Partizánskom. Ďalším pokračovaním bol česko-slovenský slovník vydaný v predminulom roku. Na začiatku tohto roka vznikol tento projekt v podobe rozprávkovej knihy, ktorú napísala Slovenka, dlhodobo žijúca v Českej republike. Ona prerozprávala príbeh rodiny Tomáša Baťu do rozprávky, pričom jednotlivé postavičky sú zo zvieracej ríše. Je to úžasný unikát, ktorým chceme vytvoriť základ tomu, aby slovenské deti čítali po slovensky a po česky a české deti takisto čítali po česky, ale aj po slovensky," priblížil.

Vydanie knihy podporila Nadácia Tomáša Baťu a Štátny fond kultúry ČR. Jej uvedenia do života sa na Základnej škole Radovana Kaufmana zúčastnili i školáci, riaditelia a predstavitelia z partnerského mesta Partizánskeho, českého Náchoda.

"Kedysi sme mali v čítankách aj slovenské články a na hodinách českého jazyka sme si to čítali, prekladali si to, takže pre mňa je slovenčina úplne akoby rodný jazyk. Teraz si myslím, že pre deti je to takmer cudzí jazyk. Pritom je to len niekoľko slovíčok, ktoré sú odlišné a inak vlastne všetko má rovnaký základ," ozrejmila viceprimátorka Náchoda Pavla Maršíková. Verí, že si najmä malé deti budú chcieť slovenskú i českú verziu knihy prečítať a bude to pre ne zaujímavé.

Školáci z Náchoda strávia štvrtkový večer v rodinách v Partizánskom a v piatok (4.5.) so svojimi rovesníkmi absolvujú spoločné vyučovanie českého a slovenského jazyka a českého a slovenského zemepisu. Budúci týždeň navštívia Náchod zase slovenské deti.