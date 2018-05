TASR

V Banskej Bystrici začali budovať prvú oficiálnu cyklotrasu

Podľa hovorkyne primátora Zdenky Marhefkovej mesto v minulom období výstavbe cyklotrás nevenovalo veľkú pozornosť

a snímke Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica pri stavebných prácach na úseku pri Plážovom kúpalisku na Štiavničkách. — Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 3. mája (TASR) - V Banskej Bystrici vznikne v dohľadnej dobe prvá reálna cyklotrasa. Po dlhých procesoch majetkovo-právneho vysporiadania, výkupu pozemkov, prípravy projektu, územného a stavebného konania i verejného obstarávania, začalo pred niekoľkými dňami mesto s jej výstavbou.

Na realizáciu asi dvojkilometrovej cyklocesty získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 857.870 eur. Povinná päťpercentná finančná spoluúčasť mesta predstavuje 45.151 eur.

Podľa hovorkyne primátora Zdenky Marhefkovej mesto v minulom období výstavbe cyklotrás nevenovalo veľkú pozornosť, o čom svedčí jediný 150-metrový úsek cyklistického chodníka od nákupného centra ESC po Štadión SNP. Reštart podľa nej nastal v roku 2016, keď vedenie mesta vyčlenilo rekordnú sumu 360.000 eur na prípravu projektovej dokumentácie a výkupy pozemkov.

„Prvá cyklotrasa bude viesť z Podlavíc na Hušták. Po napojení na už existujúci cyklochodník bude mať dĺžku približne 2,5 kilometra. Prísľub od zhotoviteľa je ukončiť celé dielo do konca roka,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Celkový rozpočet projektu bol pred verejným obstarávaním približne 903.000 eur. Po jeho ukončení predstavujú náklady 680.000 eur. Umiestnenie cyklistického chodníka je riešené v zmysle Územného generelu nemotorovej dopravy. Projekt počíta aj s budovaním verejného osvetlenia a dopravného značenia, s realizáciou ochrany podzemných vedení i sadovými úpravami.

„Prvá etepa sa začína pri športovej hale Štiavničky po hotel Dixon. Druhá vedie od hotela Dixon popri Tajovke až do Podlavíc. Cesta bude so živičným asfaltovým povrchom, krajnicami a ochrannými zábradliami na miestach, kde dochádza k styku s potokom,“ objasňuje Peter Kanát, stavebný dozor.

Stavenisko je riadne vyznačené, mesto preto žiada obyvateľov, aby dočasné obmedzenia rešpektovali a nevstupovali na miesto výstavby. V prvej fáze sa začalo s realizáciou úseku, ktorý úzko súvisí so vstupom na plážové kúpalisko. Spriechodniť by sa mal čo najkôr, aby sa návštevníci mohli bez problémov dostať do areálu kúpaliska.

„V prípade ďalších cyklotrás máme problémy s vlastníckymi vzťahmi a množstvom inžinierskych sietí, s ktorými súvisia potrebné vyjadrenia dotknutých inštitúcií. Plánujeme ale realizáciu ďalších piatich cyklotrás v celkovej dĺžke 20 kilometrov. Našou ambíciou je aj na ich výstavbu žiadať eurofondy, preto sa snažíme všetky komplikované procesy urýchliť. Najbližšie sú k tomu cyklotrasy Senica – Hušták a Kráľová – Hušták,“ doplnil primátor.