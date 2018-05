TASR

Dnes o 08:00 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Šéf Asociácie európskych líg kritizuje plány FIFA

Prezident FIFA Gianni Infantino chce už v najbližších týždňoch získať súhlas na zriadenie MS klubov pre 24 tímov a Ligy národov pre reprezentácie z celého sveta.

Na archívnej snímke prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino. — Foto: TASR Jakub Kotian

Nyon 3. mája (TASR) - Šéf Asociácie profesionálnych európskych futbalových líg (EPFL) Lars-Christer Olsson nesúhlasí s plánmi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na vznik dvoch nových globálnych súťaží. Prezident FIFA Gianni Infantino chce už v najbližších týždňoch získať súhlas na zriadenie MS klubov pre 24 tímov a Ligy národov pre reprezentácie z celého sveta.

"FIFA jednoznačne koná bez poradných hlasov a transparentnosti," citovala Olssona agentúra AP. Riadiaca organizácia svetového futbalu dostala na tieto súťaže ponuku od investorov vo výške 25 miliárd amerických dolárov, viac než dve miliardy majú poputovať na prize money pre účastníkov nového formátu MS klubov. Podľa Olssona by to iba zvýraznilo rozdiely medzi európskymi klubmi. Nové súťaže by okrem toho ubrali z víkendových termínov, ktoré majú domáce ligy momentálne k dispozícii.

Strategický výbor Európskej futbalovej únie (UEFA) so zástupcami líg aj klubov sa uskutoční 16. mája. Olsson sa tam bude snažiť o ďalšie opozičné hlasy proti návrhom FIFA.