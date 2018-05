Tie najlepšie slovenské eko projekty, ktoré robia svet krajším a lepším miestom

Kristína Jurzová

Sedem projektov, sedem statočných. Idú proti vlne a dokazujú, že na prírode záleží a že sa to dá aj inak.

BRATISLAVA 6. mája (Dobré noviny) - Ekológia nie je iba momentálny "boom", ako tvrdia niektoré kuvičie hlasy, ale je to životná filozofia s hlbším zmyslom. A prepadli jej aj mnohí Slováci, ktorí ukazujú, že keď sa chce, všetko sa dá. Že žiť sa dá aj bez rôznych zbytočností, že nakupovať dokážeme aj šetrne k prírode a že to, čo už existuje, sa dá ešte opätovne využiť. Hovorí sa, že číslo sedem je šťastné. A dokazuje to aj sedem slovenských projektov, ktoré našu krajinu naozaj menia k lepšiemu.

U Dobrožrúta

Majú prvenstvo, ktoré im už nik nevezme. Dada a Matúš Zvalovci totiž otvorili úplne prvý bezobalový obchod na Slovensku. U Dobrožrúta v Bratislave nakúpite iba to, čo reálne potrebujete k životu - v duchu zero waste, čiže bez obalu, ekologicky a šetrne k prírode. A na svoje si prídu aj milovníci kadejakých domácich dobrôt. A medzi nimi aj bezlepkáči, pre ktorých tu pečú do dokonalosti vyšperkovaný kváskový chlebík. Mňam!

Ecoterra

Bežný spotrebiteľ vojde do drogérie, nakúpi, kozmetiku minie a obal zahodí. Avšak spotrebiteľ, ktorého zaujíma životné prostredie, dobre vie, že sa to dá aj inak. Nepôjde totiž do obyčajnej drogérie, ale do obchodov s názvom Ecoterra. Okrem tašky na opätovné použitie si však zoberie aj svoje fľašky, do ktorých si načapuje kozmetiku. A na ďalší raz si zoberie opäť tie isté fľaše a stále dokola. Výsledok? Hygiena dodržaná a nulová odpad. Áno, dá sa to. Stačí iba chodiť na nákupy pripravený.

Ecoheart

A pri hygiene ešte zostaneme. Aj tie najobyčajnejšie predmety, ktoré každodenne používame, môžu byť totiž eko. Dôkazom sú kefky značky Ecoheart, ktoré sú vyrobené z prírodných materiálov, a teda aj rozložiteľné či kompostovateľné. Ba čo viac Roman Kovács spolu so Štefanom Macejákom by raz chceli oživiť zabudnutú kefáreň v Bratislave a ako prví v Európe tu vyrábať drevené zubné kefky.

Bagbet

Ako sa hovorí, krása niečo stojí. A čo sa týka oblečenia, platí to dvojnásobne, pretože módny priemysel je jedným z najväčších znečisťovateľov prírody. Šik Slovenka Alžbeta Irhová však ukazuje, že staršie či "nemódne" kúsky netreba hneď hádzať do koša. Betka oblečenie zachraňuje, šikovne prešije a pod značkou BAGBET opäť predáva. A nevyrába pri tom žiadny odpad.

NaVidieku.sk

Nielen odevy, ale aj nábytok si zaslúži druhú šancu. Podľa Evy Kyselovičovej býva ten starší neraz kvalitnejší a prepracovanejší v detailoch: „Sme založení ekologicky a zdá sa nám zbytočné míňať peniaze na drahé nábytky, ak sa ten starý dá poľahky prispôsobiť novým potrebám.“ V našom článku o značke NaVidieku.sk si môžete pozrieť, ako krásne sa dá starší nábytok prečarovať, ale dozviete sa aj to, že sa to dokážete naučiť aj vy.

Bez obalu

Chodí k ľuďom domov a učí ich, ako znížiť odpad vo svojej domácnosti. To je projekt Bez obalu, ktorý rozbehla Žofia Kutlíková Jakubová. Študentka Sokratovho inštitútu v Bratislave vo videorozhovore pre Dobré noviny prezradila tipy a triky, vďaka ktorým vynáša smeti iba raz za dva mesiace.

Plogging

V tomto prípade nejde ani tak o projekt, ale skôr o šport. Plogging je zdravý nielen pre naše telo, ale ozdraví ešte aj prírodu. Ide totiž o tradičný beh, pri ktorom sa človek zastavuje, aby pozdĺž trasy svojho behu zbieral aj odpadky. A hoci sa na Slovensku nájdu turisti, ktorí počas svojich výletov zbierajú odpadky po tých menej čistotných, v radoch zeleno zmýšľajúcich ľudí sa nájdu už aj takí, ktorí podľahli ploggingu.