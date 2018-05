O prvé body do nominácie zabojujú počas víkendu v Čunove slalomári

TASR

Na archívnej snímke slovenský slalomár Jakub Grigar.

Čunovo 3. mája (TASR) - O prvé nominačné body do slovenskej reprezentácie zabojujú slalomári na divokej vode počas víkendu v Čunove. Konečné poradie sa uzavrie o týždeň neskôr na Medzinárodnom tatranskom slalome v Liptovskom Mikuláši, najbližší vrchol bude mať slovenská reprezentácia 1. až 3. júna na ME v pražskej Troji.

Celkove sa bude o nominačné body bojovať v štyroch pretekoch, teraz dvakrát v Čunove, potom dva razy na trati Orava na MTS, do bodovania sa zarátaju tri najlepšie výsledky. Stavitelia tratí budú okrem tímlídra Lukáša Giertla ďalší tréneri reprezentácie Jozef Martikán, Stanislav Gejdoš, Tomáš Mráz, Pavol Ostrovský, Juraj Ontko Róbert Orokocký, z ktorých sa vždy jeden dožrebuje.

Na sezónu sa teší tímový líder Lukáš Giertl, aj on je plný očakávania, ako zoberie najmä mlaď šancu do svojich rúk. "Už vlani sa reprezentácia dosť omladila, teraz ešte viac. Škoda deblistov, ktorí majú pred sebou len jeden vrchol majstrovstvá Európy, a potom už nič, a tak presedlajú na šprinty. Samozrejme, nie je to úplná náhrada a budú nám veľmi chýbať. Rátam s tým, že nám odbudnú medaily, predsa len, Dukátová, Hochschornerovci a Škantárovci tvorili výkladnú skriňu nášho slovenského slalomu na vrcholných podujatiach."

V nadchádzajúcej sezóne láka slalomárov viacero vrcholov, okrem ME aj päťkolový seriál Svetového pohára s úvodným kolom doma v Liptovskom Mikuláši. Vrcholné akcie uzavrú majstrovstvá sveta v septembri v Rio de Janeiro.

Slovenská reprezentácia zostaví na vrcholné podujatia v každej kategórii po tri lode, v SP však s jednou výnimkou, až so štyrmi mužskými singlovkami. Výrazná zmena sa bude dotýkať deblistov, keďže ich vyradili z OH, MS i SP, objavia sa len na ME v Troji.

Nominácia sa bude počas sezóny meniť, po 3. kole SP sa prehodnotí a na ďalších sa predstaví so zmenami. Rovnako zbilancuje úspešnosť po piatom záverečnom kole SP, keď sa určí nominácia na MS.

Nadchádzajúca sezóna bude v znamení ústupu debloviek i absencie kajakárky Jany Dukátovej počas materskej. Najväčšia sila sa sústredila v mužských singloch, s Martikánom, Slafkovským, Beňušom a Mirgorodským. Plusové body na vlaňajších MS zvýhodnili Martikána a Slafkovského, o ďalšie miesta v reprezentácii sa budú usilovať strieborný na OH Beňuš a mladý Mirgorodský. V ženskom kajaku sa po materskej Dukátovej núka viacero mien, Mintálová, Stanovská, Haššová, Orokocká, Maceková, Murzová i dvojnásobná olympijská víťazka Kaliská. V mužskom kajaku by mala vyniknúť tradičná kostra Grigar, Málek, Halčin, a to v konkurencii s mladými Mikóm, Stanovským, Gonšenicom. V kategórii singlistiek sa hlási o slovo výlučne mlaď, ktorú tvoria Stanovská, Maceková, Glejteková, Škáchová, Luknárová. V debloch majú Škantárovci s plusovými bodmi za vlaňajšie MS náskok pred ďalšími uchádzačmi Hochschornerovcami, Kučerom - Bátikom a Gewislerom -Skákalom.