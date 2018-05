TASR

Hokejisti Janus a Bližňák v Liberci skončili

V klube nedávno skončil aj ďalší Slovák Martin Bakoš, novou posilou je naopak Libor Hudáček.

Na archívnej snímke brankár Jaroslav Janus. — Foto: TASR/Michal Svítok

Liberec 3. mája (TASR) - Český extraligový klub HC Bílí Tygři Liberec už nepočíta so slovenským brankárom Jaroslavom Janusom a ani útočníkom Máriom Bližňákom. V klube nedávno skončil aj ďalší Slovák Martin Bakoš, novou posilou je naopak Libor Hudáček. Klub informoval o zmenách na oficiálnej stránke.

Janus prišiel do Liberca v úvode sezóny 2017/2018, za sebou mal v tom čase dve individuálne úspešné sezóny v Litvínove. "Prišiel k nám v zložitej fáze sezóny, keď sme potrebovali zmenšiť tlak na Romana Willa. Vzhľadom na veľmi dobrú formu Willa v druhej polovici sezóny už Jaro nedostával toľko priestoru. Predtým nám však svojimi výkonmi veľmi pomohol do semifinále Ligy majstrov. Rád by som sa mu poďakoval za jeho služby a tiež za jeho skvelý prístup," uviedol pre klubovú stránku hlavný tréner Liberca Filip Pešán.

Pre 31-ročného centra Mária Bližňáka sa pôsobenie v Liberci končí po dvoch rokoch. V sezóne 2017/2018 zaň odohral 24 zápasov s bilanciou 2 góly a 2 asistencie. "Mário nám v sezóne 2016/2017 výrazne pomohol do finále extraligy. V sezóne 2017/2018 ho však brzdilo zranenie. Aj tak však u nás odviedol skvelú prácu. Ďakujem mu za jeho služby a prajem mu v ďalšej kariére veľa úspechov," poznamenal Pešán.