Šperkárka Petra Toth: Pri mojej prvej kolekcii mi ľudia tvrdili, že folklór je zabudnutý a nikoho nezaujíma

Uznávaná šperkárka Petra Toth porozprávala o svojich začiatkoch, inšpirácii a o svojich najnovších prekvapeniach.

BRATISLAVA 3. mája - Známa slovenská šperkárka a dizajnérka Petra Toth priniesla na trh niečo výnimočné. Jej práca je a zanietenosť sú neprehliadnuteľné a okamžite zapamätateľné. To, akou cestou sa v živote chce uberať, vedela už od malého malička. „Ja šperky robím od svojich šiestich rokov, takže pre mňa bola cesta daná a držala som sa toho celý život. Aj keď moji rodičia niekedy mali pocit, že by bolo múdrejšie robiť niečo nie až tak príliš zložité, ale ja som si išla za svojím vždy,“ prezradila pre Dobré noviny niečo o svojich začiatkoch Petra. Bojovníčka, ako samu seba označila, sa nevzdávala a prekonala počas svojej cesty za snom všetky úskalia a prekážky. Každý jeden takýto moment ju posunul a naučil niečo nové, čo považuje za dôležitú súčasť.

Folklórne prvky

Tvorbu Petry Toth si mnohí spájajú s folklórom a tradíciou. Je to absolútne pochopiteľné, keďže sa pre ňu tento štýl stal akousi vášňou. Treba však poznamenať, že ju neovplyvnila doba, kedy sa folklór dostáva čoraz viac do popredia. „Keď som začínala robiť šperky, prechádzala som si rôznymi kolekciami. Inšpirovali ma rôzne veci. Asi tak 10 rokov dozadu vznikla prvá kolekcia inšpirovaná folklórom. Vtedy to nerobil vôbec nikto a znova ma ľudia odhovárali,“ spomína na svoje folklórne začiatky.

Petra sa netají svojou náklonnosťou k tradíciám a folklóru, avšak nedokáže si predstaviť, že by mala ísť touto cestou len z komerčného hľadiska alebo robiť niečo, čo je prúdové. Všetky jej nápady zachytáva na papier a inšpiráciu berie z rôznych kútov našej krajiny. Ako sama tvrdí, „ja sa vždy snažím inšpirovať nejakým daným regiónom. Naštudujem si vždy vzor z daného regiónu. To je problém v súčasnosti, že ľudia, keď spracovávajú folklór, tak si niekde „vygúglia“ nejaký vzor a nevedia, odkiaľ to je. Často používajú poľské alebo maďarské vzory a myslia si, že sú slovenské.“ Naposledy sa Petra inšpirovala regiónom Čataj, kam osobne išla za pani, ktorá zbiera kroje, videla a učila sa. Až následne po tomto procese sa púšťa do kreslenia a realizácie.

Kolekcia Mileva

Terajšia kolekcia Mileva bola venovaná Petrinej prvorodenej dcérke Mileve. Kolekciu začala tvoriť počas tehotenstva a vybrala vzor, ktorý sa pre dievčatko hodil. „To meno znamená milovaná/milujúca, čiže som vybrala vzor, kde sú symboly srdca, rodiny a ochranné symboly. Je to pre mňa naozaj veľmi citová kolekcia a osobne si myslím, že to bolo to najlepšie, čo som doteraz vytvorila,“ priznala. Petra pre Dobré noviny prezradila aj tú najradostnejšiu správu. Pod srdcom nosí bábätko. Aj druhorodenej dcérke sa rozhodla venovať kolekciu, ktorá je v záverečnej fáze a už o niekoľko dní ju uvedie. „Čakám bábätko, takže som venovala novú kolekciu novej dcére. V máji budeme dávať von úplne novú kolekciu, ktorá príde po kolekcii Mileva vzniknutej pred tromi rokmi,“ odhalila očakávané novinky. Tentokrát však príde najprv kolekcia a až potom bábätko. Čím bude špecifická nová kolekcia, Petra neprezradila, avšak názov a teda aj meno druhej dcérky poznáme. „Bude to Sarra,“ s úsmevom na perách vyslovila dôležité meno.