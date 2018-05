TASR

Dubovcová so Štrbovou prehrali v Mersine s Holanďankami 1:2

Slovenské plážové volejbalistky o postup do vyraďovacích bojov nastúpia v piatok proti domácej dvojici Neriman Gencyureková, Güldeniz Onalová.

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová, archívna snímka. — Foto: Teraz.sk/SVF

Mersin 3. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová prehrali v úvodnom zápase A-skupiny hlavnej súťaže trojhviezdičkového turnaja Svetovej série FIVB v tureckom Mersine s holandským párom Jolien Sinnemaová a Laura Bloemová 1:2. O postup do vyraďovacích bojov nastúpia v piatok proti domácej dvojici Neriman Gencyureková, Güldeniz Onalová.

Prvý set patril Holanďankám, ktoré ho získali hladko 21:11, ale rovnakou mincou odpovedali aj slovenské beachvolejbalistky, druhý set vyhrali 21:10 a duel musel rozhodnúť tajbrejk. V ňom mali od stavu 4:2 stále mierne navrch holandské reprezentantky. V závere im servisom pomohla Sinnemaová, Holanďanky odskočili na 11:8 a záver si už postrážili. V druhom zápase A-skupiny vyhrali turnajové jednotky Taliqua Clancyová, Mariafe Artachová Del Solarová z Austrália nad Turkyňami Gencyureková, Onalová hladko 2:0 (9, 9).

Víťazi prvých zápasov v skupinách sa stretnú v súboji o priamy postup do osemfinále, prehry zabojujú o prienik do play-off o postup do osemfinále.

Plážový volejbal, Svetová séria FIVB, hlavná súťaž Mersin (Tur.)