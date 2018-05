TASR

SLOVENSKÁ EKONOMIKA BY MALA RÁSŤ 4-% TEMPOM V TOMTO ROKU

Správu aktualizujeme.

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť 4-% tempom. V budúcom roku by mal rast hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahnuť 4,2 %. Slovenské hospodárstvo má pritom ťažiť najmä zo súkromnej spotreby, ale aj z exportu. Vyplýva to z jarnej makroekonomickej prognózy, ktorú zverejnila Európska komisia.