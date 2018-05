TASR

Šatan na MS s odznakom kominára, Graňákovi rekord rád odovzdá

Miroslav Šatan. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 3. mája (TASR) - Po februárových ZOH čaká Miroslava Šatana druhá veľká akcia v pozícii generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie. Na MS v Dánsku vyskladal zbrusu nové mužstvo, v ktorom figuruje iba tucet olympionikov a až deväť nováčikov, a očakáva od neho, že herný prejav bude lepší ako v Pjongčangu.

"Bude to iný turnaj, iný model, s väčším počtom zápasov," zdôraznil Šatan. "Kým olympiáda bola v strede klubovej sezóny, svetový šampionát sa koná na jej konci. Oproti ZOH sa na majstrovstvách sveta predstavia aj hráči z NHL, takže každé mužstvo bude oveľa silnejšie ako na olympiáde. Skrátka, bude to úplne iný turnaj."

Po olympiáde v Pjongčangu, kde Slováci skončili na predposlednej 11. priečke, neskrýval GM sklamanie a zároveň vyslovil želanie, že sa hráči z prehier poučia. Šatan verí, že reprezentačný tím obstojí v ďalšej skúške úspešnejšie. Aj on už je plný očakávaní. "Teším sa na to. Mali sme mesiac prípravy na to, aby sme mužstvo čo najlepšie pripravili. Typovo si chlapci zapasovali, je tam vidno partiu a verím, že to ukážu aj v zápasoch, ktoré nás čakajú."

Šatan sa ujal funkcie generálneho manažéra reprezentácií SR vlani v lete. Bývalý dlhoročný kapitán národného tímu a držiteľ všetkých štyroch slovenských medailí z MS sa na majstrovstvách sveta predstaví premiérovo vo funkcionárskej úlohe. Balil sa však podobne ako v hráčskych časoch. "Nie je to veľký rozdiel. Zmestím sa do jedného kufra rovnako ako hráč. Jediný rozdiel je v tom, že nemám výstroj," usmieval sa Šatan, ktorý si zobral do Kodane aj jeden malý talizman pre šťastie: "Dostal som nedávno ako darček odznak kominára, tak som si ho zobral so sebou."

Bývalý obávaný strelec príde v Dánsku o jeden zo svojich reprezentačných rekordov. So 183 zápasmi ešte stále vedie historické poradie v počte reprezentačných štartov, ale už o prvú priečku delí spoločne s Dominikom Graňákom, ktorý ho dobehol v záverečnej príprave. Skúsený obranca sa na čele štatistiky osamostatní už po úvodnom dueli s ČR. "Veľmi mi neprekáža, že o rekord prídem. Pravdupovediac, je aj trochu hanba, aby ho držal hráč, ktorý pôsobil dlho v NHL a tým pádom nemohol absolvovať všetky reprezentačné akcie. 'Domino' si to za ten svoj príkladný prístup, ktoré má k reprezentácii roky a pravidelne chodil na turnaje počas sezóny, zaslúži. Ja mu ten rekord rád odovzdám," povedal Šatan, ktorý s 86 gólmi stále neohrozene tróni na čele historického poradia reprezentačných kanonierov.

Aj podľa Šatana sa môže účinkovanie tímu na nadchádzajúcich MS odvíjať od vstupu. Slováci odštartujú svoje účinkovanie v sobotu o 20.15 duelom s Českom. Susedské derby bude o to pikantnejšie, že až dvanásť hráčov z výberu legionárčilo v uplynulej sezóne v českej extralige a hokejisti z oboch výberov sa vzájomne veľmi dobre poznajú. Šatan sa na historickú bilanciu, ktorá je naklonená na českú stranu, veľmi nepozerá. "Je jedno, s kým hráme, vstup do turnaja chceme mať dobrý. O nejakom extra náboji sa nedá hovoriť. Akurát tým, že začneme s Čechmi, bude zápas ešte viac sledovaný. Český káder je vystužený hráčmi z NHL, o to je to pre nás väčšia výzva zdolať taký kvalitný tím," dodal.