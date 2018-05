Kristína Jurzová

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V tejto kráľovskej nádhere sa odvezú čerství novomanželia princ Harry a Meghan

Kráľovské svadby nie sú iba v rozprávkach, ale aj naozaj. A chýbať nemôžu krásne biele šaty ani špeciálne kráľovské vozidlo.

Na archívnej snímke z 18. januára 2018 sú britský princ Harry a jeho snúbenica Meghan Markleová v Cardiffe. — Foto: TASR/AP

LONDÝN 3. mája (Dobré noviny) - Už ako deťom nám čítali rozprávkové knihy. Dobro vyhralo nad zlom a krásna deva v bielych šatách, ťahaná v koči s koňmi, sa napokon vydala za svojho vysnívaného princa. A žili šťastne, až kým nepomreli. Poznáte to.

Niektorým ženám sa však takáto rozprávka aj naozaj splní, lebo princovia v niektorých krajinách ešte stále žijú. A najnovšie čaká kráľovská svadba americkú herečku Meghan Markleovú (36) s princom Harrym (33). A hoci jej biele šaty zostávajú ešte stále zahalené rúškom tajomstva, vieme aspoň, aký bude mať svadobný koč.

Jazda v každom počasí

Veľkolepá udalosť čaká snúbencov v sobotu 19. mája 2018. Obrad na Windsorskom zámku v Kaplnke sv. Juraja by sa mal skončiť približne o jednej hodine poobede a následne by ich mal odviezť svadobný koč. Nie je to však len taký obyčajný koč, ale Ascot Landau.

Na snímke otvorený koč Ascot Landau, ktorý bude použitý v prípade pekného počasia počas svadby britského princa Harryho a Meghan Markleovej. Foto: TASR/AP

Bol vyrobený v roku 1883 a kráľovská rodina vlastní päť takýchto kusov. Väčšina z nich sa nachádza vo Windsore, no jeden je vždy k dispozícii aj v Londýne. A prečo si ho Harry s Meghan vybrali? Podľa kráľovského kočiša Tobyho Brownea je dôvodom priaznivá predpoveď počasia. "Je to úžasne svetlý, malý a krásny kočík. Ľudia ho uvidia veľmi ľahko, cestujúci môžu sedieť dosť vysoko - takže je pre všetkých veľmi dobre viditeľný," uviedol pre portál Express.

Davy a salvy

Pár po obrade opustí hrad Windsor a prejde cez mesto pozdĺž ulice High Street, Sheet Street, King's Road a Albert Road, a potom sa nakoniec vráti na hrad Windsor.

"Princ Harry a pani Markleová sa veľmi tešia na túto krátku cestu a dúfajú, že im umožní vyjadriť svoju vďačnosť každému, kto sa zhromaždil vo Windsore, aby si mohol vychutnať atmosféru tohto zvláštneho dňa," uviedol vo svojom oficiálnom vyhlásení Buckinghamský palác s tým, že eskortu im bude robiť armádny pluk princa Harryho a udalosť ozvláštnia aj slávnostné salvy.

Na snímke škótsky koč, ktorý bude použitý v prípade zlého počasia počas svadby britského princa Harryho a Meghan Markleovej. Foto: TASR/AP

Kráľovská rodina však nenecháva nič na náhodu. Britské ostrovy sú totiž známe svojím daždivým počasím. V takomto prípade by čakala novomanželov jazda v škótskom štátnom koči z roku 1830. Ten bol v roku 1969 vynovený a na vrchu vytvorili nový priestor s veľkými sklenenými oknami, čo by umožnilo davom pozerať sa na pár.

A predpokladá sa, že pozorovateľov bude naozaj neúrekom. Vyšlo totiž najavo, že princ Harry a Meghan sa na verejnosti nebudú ukazovať až do svojho veľkého dňa D, čo ešte viac vystupňuje záujem britskej verejnosti o túto kráľovskú svadbu.