Nemocnica v Trnave chce postaviť spoločný pavilón pre všetky kliniky

Podľa slov riaditeľa FN Daniela Žitňana ho chcú postaviť na mieste, kde už niekoľko rokov stojí opustený chirurgický pavilón.

Na archívnej snímke budova zrekonštruovanej Onkologickej kliniky FN v Trnave. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 3. mája (TASR) – O výstavbe nového pavilónu, do ktorého by sa presťahovali všetky kliniky Fakultnej nemocnice (FN) Trnava uvažuje jej súčasné vedenie. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská aktuálne poskytla na tento účel prostriedky na vypracovanie štúdie realizovateľnosti. Po jej schválení by mala vláda v závere tohto roka rokovať o uvoľnení 200 miliónov eur na výstavbu.

Nový veľký pavilón by mal poňať všetky pracoviská FN. Podľa slov riaditeľa FN Daniela Žitňana ho chcú postaviť na mieste, kde už niekoľko rokov stojí opustený chirurgický pavilón. Projekt nie je, ako uviedol, totožný s tým, ktorý zhruba pred štyrmi rokmi predkladalo predchádzajúce vedenie nemocnice s riaditeľom Martinom Tabačkom. Bolo to v čase, keď sa FN rozhodla predať časť nemocničného areálu pre výstavbu obchodného centra Kaufland. Vtedy deklarovali rekonštrukciu súčasných pavilónov a výstavbu nového s premostením do pavilónu chirurgických disciplín. K realizácii nedošlo, výstavbu chcela nemocnica financovať zo štrukturálnych fondov v programovom období 2014 až 2020 v kombinácii s prostriedkami z bežnej prevádzkovej činnosti a z predaja majetku.

Žitňan opravy a dostavby odmieta, zmysel vidí vo výstavbe úplne nového moderného objektu. "Ten by mal odstrániť presuny medzi jednotlivými pavilónmi, čím je naša nemocnica charakteristická. Presuny sú najhoršie z hľadiska epidemiologického," povedal pre TASR. Cesta z jedného konca nemocničného areálu na druhý je dlhá zhruba 1,2 kilometra.

V prípade, ak by projekt FN vo vláde dostal podporu, podľa Žitňana by v budúcom roku mohli byť ukončené architektonické súťaže a následne sa začalo stavať. Riaditeľ FN vidí stavebné práce v intervale piatich až šiestich rokov.

Asanáciu súčasných nemocničných pavilónov FN podľa jeho vyjadrenia neplánuje. "Budeme ich predávať na internáty či domovy pre seniorov a pod. To, že budú v susedstve nemocnice, bude pre nich výhoda," uviedol.

Základný kameň prvého pavilónu nemocnice v Trnave položili v roku 1824, areál sa postupne rozrastal prístavbami, v roku 1962 bol napríklad postavený chirurgický pavilón, v roku 1981 pribudol gynekologicko-pôrodnícky pavilón, v roku 1987 pavilón pre potreby hematológie a transfúziológie a klinickej biológie a v roku 2007 bol otvorený pavilón chirurgických disciplín.