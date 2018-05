TASR

Tréner KB Košice Čurovič hromžil na rozhodcov: Škándál

Bezprostredne po zápase mal s Čurovičom plné ruky práce jeho asistent Richard Leško, ktorý brzdil jeho snahu dostať sa k rozhodcom zápasu.

Na archívnej snímke vpravo dolu tréner Košíc Miljan Čurovič. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 3. mája (TASR) - Basketbalisti Levíc si v druhom finálovom zápase play off SBL vzali požičané a vyrovnali finálovú sériu s Košicami na 1:1. Tréner "býkov" Miljan Čurovič viac ako o samotnej prehre 79:82 hovoril o jej okolnostiach. V emotívnom vyjadrení po zápase netajil rozčarovanie z výkonu rozhodcov, zároveň však uznal kvality súpera.

Bezprostredne po zápase mal s Čurovičom plné ruky práce jeho asistent Richard Leško, ktorý brzdil jeho snahu dostať sa k rozhodcom zápasu. Hoci celý tím košických "býkov" sa bezprostredne po zápase stiahol do kabíny, z hlavného trénera ani po štvrťhodine neopadli silné emócie, ktoré ventiloval žlčovitým monológom. "Levice hrali výborný basketbal, klobúk dolu. Mňa však zaráža päť rozhodnutí v závere zápasu. To je priame rozhodnutie zápasu. Prečo nám niekto dnes vzal víťazstvo? Prečo nenechali, aby chlapci bojovali? Komu prekážajú Košice, komu prekáža, že niečo chceme dosiahnuť? Toto, čo sa dnes stalo, neviem ani charakterizovať. To je škandál. Ani jeden z rozhodcov dnešného zápasu nepatrí do finále. My sa snažíme, bojujeme na ihrisku, ale toto bola hanba. Opakujem, mám rešpekt k výkonu Levíc, mali navrch celý zápas a robili to, čo sa na finále patrí. Na jednej strane však bolo v závere zápasu odpískaných päť faulov, na druhej ani jeden v čase, keď sa to malo pískať," povedal Čurovič.

Košičania mali, na rozdiel od prvého finálového zápasu v Leviciach, výrazne horší štart do zápasu. Postupne sa však skóre viackrát vyrovnalo, náskok si tímy často vymenili. Herne však mali navrch Patrioti, ktorí to potvrdili v úplnom závere zápasu. "Pripravení sme boli dobre, neustrážili sme si začiatok, ale napokon to bolo vyrovnané. Do úspešnejšieho konca to však dotiahli Levice. Nejdem komentovať fauly, ktoré boli odpískané. Je však ťažké dohrávať bez troch hráčov základnej päťky," poznamenal kapitán košického tímu Richard Körner. Ten na Čurovičom načrtnutú tému reagoval pokojnejšie. "Každý, kto má dve oči a videl, čo sa dnes stalo, nech si to zanalyzuje sám. Emócie postupne opadnú a uvidíme, aké závery sa z toho vyvodia. Myslím si, že to nebol pekný basketbal, pretože vo finále má divák vidieť špičkový basketbal," dodal Körner.

Tretí finálový zápas je na programe v sobotu 5. mája v Leviciach.