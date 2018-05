TASR

Tréner Levíc Hojč po 2. zápase: Finále má všetko, čo má mať

Séria sa vracia do Levíc, tretí duel je na programe v sobotu.

Na archívnej snímke hráči Levíc, uprostred tréner Teo Hojč. — Foto: TASR - František Iván

Levice 3. mája (TASR) - Dramatické zápletky, emócie a basketbal vysokej akosti ponúka finále najvyššej súťaže. Levickí Patrioti si v druhom zápase vzali z Košíc požičané a po víťazstve 82:79 vyrovnali sériu na 1:1. Podľa pivota Borisa Bojanovského sa dá očakávať dlhá séria, v ktorej bude dôležité správne rozložiť sily.

Levičania sa domov nechceli vracať za nepriaznivého stavu 0:2 a podľa toho aj vstúpili do zápasu. Rýchlo sa dostali do vedenia a hoci dovolili súperovi vyrovnať a viackrát aj odskočiť do tesného náskoku, dramatický záver zápasu zvládli. "Na konci sme mali dobrú obranu, rozhodlo aj trochu šťastia. Nemyslíme negatívne, všetci sme pozitívne naladení. Máme za sebou dva vyrovnané zápasy. Vo finále je to kvalitný basketbal, hrá sa dobrá a náročná séria. My musíme dobre rozložiť sily, aby sme ju zvládli," poznamenal Bojanovský.

Aj tréner Teo Hojč bol po zápase v Košiciach rád, že finále je vyrovnané a séria hraná na štyri víťazstvá sa za stavu 1:1 začína prakticky odznova. "Naše aj košické prostredie sú náročné. Oba tímy sú zvyknuté hrať doma dobre a nedávať súperom body. Je preto zaujímavé, že oba tímy vyhrali vonku. Myslím si, že všetci fanúšikovia basketbalu môžu byť zatiaľ spokojní, finále má všetko čo má mať," uviedol Hojč pre TASR. Séria sa vracia do Levíc, tretí duel je na programe v sobotu. "Doma chceme určite vyhrať. Malo by to byť možno jednoduchšie ako vonku. To sme si však mysleli aj pred prvým zápasom a vieme ako to dopadlo. Preto sa musíme sústrediť na svoj výkon a využiť domáce prostredie," dodal Bojanovský.