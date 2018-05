Dominika Dobrocká

Príbeh, ktorý sa skrýva za touto fotografiou, ukazuje, čo je to skutočná láska

Sľúbili si vernosť a oddanosť na celý život. Ani vážna prekážka ich lásku nezničila. Tento pár by mal ísť príkladom mnohým.

— Foto: Twitter/ Kelli Taylor ‏

TENNESSEE 3. mája - Phyllis a Stan sú manželmi krásnych 34 rokov. Pred piatimi rokmi sa, žiaľ, dozvedeli strašnú správu. Milovanej manželke lekári vo veku 53 rokov diagnostikovali demenciu. Všetko sa začalo v roku 2012, keď začala mať Phyllis problémy s plnením úloh v práci. Rodina si spočiatku myslela, že je to len strata pamäti v dôsledku menopauzy. Testy však preukázali, že príznaky a začínajúce problémy so zabúdaním spôsobuje demencia.

Jej manžel Stan sa stal jej ošetrovateľom na plný úväzok. Občas to však pre neho býva veľmi ťažké a najmä srdcervúce. „Niekedy si nepamätá ani jeho meno. Vie však, že je pri ňom v bezpečí,“ napísala k fotografii zverejnenej na sociálnej sieti Twitter ich dcéra Kelli Taylor. „Ak toto nie je pravá láska, tak naozaj neviem, čo to je,“ dodala.



Dcérin príspevok sa začal šíriť a stal sa virálnym. Zdieľali ho desiatky tisíc ľudí po celom svete. Rodina napokon vytvorila na stránke GoFundMe zbierku, aby získala potrebné finančné prostriedky na starostlivosť o Phyllis. Jej stav totiž postúpil a dostala sa do fázy, kedy nemôže zostať ani na chvíľu sama. „Nie je schopná vykonávať ani jednoduché úlohy, ako je nasypanie si cereálií do misky alebo bežné obliekanie. Má problém s komunikáciou a zabudla mená členov rodiny,“ napísala na stránke rodina. Stan má, našťastie, prácu, ktorú môže vykonávať aj z domu. Vďaka tomu sa môže starať o Phyllis, s čím sa mu snaží pomáhať celá rodina aj priatelia.



Rodina by potrebovala aspoň na pár hodín týždenne profesionálnu pomoc. Práve to je ten hlavný dôvod, prečo založili zbierku. „Domáca starostlivosť stojí asi 20 dolárov na hodinu. Pozeráme sa aj na programy dennej starostlivosti pre dospelých, ktoré stoja približne 50 až 75 dolárov denne, nie sme si ale istí,“ priznala rodina. Nevedia si totiž predstaviť, ako by Phyllis zvládla nové prostredie a chceli by, aby bola co najdlhšie doma. Rodina pristupuje k situácii triezvo a uvedomuje si, že vývoj choroby je nepredvídateľný a plánovanie budúcnosti nie je na mieste. Snom bolo získať 13 000 dolárov, realita je však úplne iná. Dobrí ľudia sa spojili a spoločne sa im podarilo zozbierať už 22 000 dolárov.