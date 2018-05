TASR

EURÓPSKA LIGA: Marseille blízko finále, Wengera čaká jubilejný zápas

Wenger chce ukončiť takmer 22-ročné pôsobenie na lavičke Arsenalu triumfom v EL. V 1. semifinálovom súboji však jeho zverenci dokázali s Atleticom Madrid uhrať doma iba nerozhodný výsledok 1:1.

Arsene Wenger, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 3. mája (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille sú pred odvetným zápasom semifinále Európskej ligy UEFA 2017/18 vo výhodnej pozícii vďaka domácemu víťazstvu 2:0 nad FC Salzburg. Mužstvo trénera Rudiho Garciu má dvojnásobnú motiváciu postúpiť do finále, ktoré sa uskutoční 16. mája na francúzskej pôde - na štadióne Olympique Lyon.

Salzburg stále pomýšľa na vyrovnanie najväčšieho klubového úspechu z roku 1994, keď postúpil do finále Pohára UEFA, potrebuje však zmazať dvojgólové manko. Nádej do radov rakúskeho tímu vlieva fakt, že už v troch domácich zápasoch v tohtoročnej edícii EL dokázal vyhrať troj a viacgólovým rozdielom. "Výsledok 2:0 je dobrý. Pozitívne je, že sme si udržali čisté konto, ale musíme zostať sústredení, pretože nás ešte čaká ťažkých 90 minút. Nielen v tomto roku sme boli svedkami niekoľkých prekvapujúcich obratov v európskych pohároch, preto si nemôžeme nahovárať, že sme za vodou," vyhlásil pre klubový web ofenzívny stredopoliar Olympique Maxime Lopez.

Arsene Wenger chce ukončiť takmer 22-ročné pôsobenie na lavičke Arsenalu Londýn triumfom v EL. V prvom semifinálovom súboji na Emirates Stadium však jeho zverenci dokázali s Atleticom Madrid uhrať iba nerozhodný výsledok 1:1, hoci súper hral už od 10. minúty bez vylúčeného Šimeho Vrsaljka. Na ihriskách španielskych súperov navyše Londýnčanom ruže nezvyknú kvitnúť, z predošlých šiestich zápasov odchádzali "kanonieri" štyrikrát ako zdolaní a dvakrát remizovali.

Wengera čaká jubilejný 250. zápas v európskych pohároch, viac ich má na konte iba Alex Ferguson (269). "Cítime veľkú motiváciu zabojovať o finále. Veríme si. V prvom zápase sme nedosiahli výsledok, ktorý by sme chceli. Stále však vnútorne cítime, že máme na to, aby sme postúpili," vyhlásil nigérijský útočník "kanonierov" Alex Iwobi. Jeho tím za každú cenu potrebuje v Madride skórovať, nebude to však ľahké, keďže Atletico doma naposledy inkasovalo 20. januára. Španielsky tím usiluje o tretiu finálovú účasť v EL od roku 2010, vo vitríne má dve trofeje (2010, 2012).

Na víťaza EL čaká miestenka v skupinovej fáze Ligy majstrov 2018/19.