TASR

Juniorské MS vo florbale: Slovenky remizovali so Švajčiarsko 3:3

Vo štvrtok sa stretnú v rozhodujúcom dueli s Poľkami, ktoré prehrali s Fínkami 0:7.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Henrich Mišovič

St. Gallen 3. mája (TASR) - Slovenské juniorské florbalistky získali v úvodnom zápase na MS vo švajčiarskom St. Gallene bod, keď v stredu remizovali s domácimi hráčkami 3:3.

Výsledok: Slovensko - Švajčiarsko 3:3 (1:1, 2:2, 0:0)

Hlasy po zápase:

Jiří Typl, tréner Slovenska: "Na toto sa nnáš tím pripravoval, odohrať čo najlepší a najkvalitnejší zápas. Do súboja sme nastúpili po zodpovednej príprave pri videu a niekoľkých spoločných poradách. Tiež nám veľmi pomohlo, že sme so Švajčiarkami odohrali niekoľko zápasov počas prípravného cyklu. Aj keď nám na konci prialo šťastie, keďže Švajčiarky nastrelili dve žrde, ani my sme ponúknuté príležitosti nevyužili na strelenie rozhodujúceho gólu. V zápase bolo vidno, že oba tímy chceli zvíťaziť a tomu zodpovedalo aj nasadenie. Naše dievčatá odovzdali na ihrisku maximum a zaslúžia si pochvalu. Dosiahli sme historicky najlepší výsledok na MS pre Slovensko."

Pavlína Farulová, brankárka Slovenska: "Bol to veľmi náročný zápas, po fyzickej aj psychickej stránke. Švajčiarky boli na hokejke veľmi zdatné a mali dobré strely, ale naša obrana výborne blokovala a nedovolila prejsť strelám na bránku. Mali sme veľa gólových šancí. Ako tím sme hrali veľmi kolektívne a obetavo, podporovali sme sa navzájom. Takéto výkony chceme ukazovať aj naďalej."