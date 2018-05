TASR

Dnes o 08:13 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Basketbalisti BK Levickí Patrioti zvíťazili na palubovke KB Košice

Stav série hranej na štyri víťazstvá vyrovnali na 1:1 na zápasy.

Ilustračný záber. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Košice 2. mája (TASR) - Basketbalisti BK Levickí Patrioti zvíťazili v stredajšom druhom stretnutí finále play off Eurovia SBL na palubovke KB Košice 82:79. Stav série hranej na štyri víťazstvá vyrovnali na 1:1 na zápasy.

KB Košice – BK Levickí Patrioti 79:82 (17:18, 23:26, 20:14, 20:25) 79:82 (17:18, 23:26, 20:14, 20:25) Košice: Djordjevič a P. Stamenkovič po 16, S. Stamenkovič 13, Marič 6, Sedmák 5 (Körner 10, Fletcher 8, Baldovský 5, Židzik 0) Levice: Kurbas a Mijovič po 13, Vašl 9, Diabate 8, Bojanovský 7 (Djurič 13, Sims a Žiak po 6, Krajčovič 5, Bachan 2) TH: 26/20 – 26/21, fauly: 25 – 26, trojky: 7 – 9, rozhodovali: Kúkelčík, Fuska, Šarišský, 2000 divákov /stav série: 1:1/

Domáci tím nastúpil už aj so Stamenkovičom, ktorý nesmel hrať v prvom finálovom dueli. Začiatok však bol v réžii Levíc, po necelých troch minútach viedli 8:0. "Býci" horeli najmä pod košom, k tomu zbytočne strácali loptu a v šiestej minúte bolo ich manko dvojciferné – 2:12. O čo mali domáci horší začiatok, o to bol lepší koniec prvej štvrtiny. Košice sa dotiahli na rozdiel jediného bodu – 17:18. Druhá štvrtina bola ako na hojdačke, v jednom momente sa Patrioti opäť bodovo odtrhli, ale štyri minúty pred polčasom sa dostali zverenci Miljana Čuroviča prvýkrát v zápase do vedenia. Lenže, na hosťujúcej strane zabral Vašl a o dve minúty bol náskok Levíc opäť desaťbodový. Hostia však na konci zbytočne robili chyby, Fletcher trojkou s klaksónom upravil skóre na 40:44 z pohľadu domácich.

Po prestávke sa hra oveľa viac vyrovnala, najskôr mali dobrý nástup hráči Košíc, potom sa dostali k slovu aj Levičania. Vedenie sa striedalo zo strany na stranu, v tejto fáze zápasu sa už nikto výraznejšie nedokázal bodovo odtrhnúť. Posledné slovo v tretej štvrtine mal Stamenkovič, ktorý upravil na 59:58. "Býci" si však vybrali v nesprávnom momente hluchú chvíľku, trojky Kurbasa a Žiaka poslali hostí do výraznejšieho náskoku. Domáci sa nadýchli k tlaku, 63 sekúnd pred koncom dokázali vyrovnať na 76:76. Rozhodli záverečné sekundy, tentoraz mali pevnejšie nervy Levice, ktoré zvíťazili 82:79.

Miljan Čurovič, tréner KB Košice: "Klobúk dolu, ako hrali Levice. Zaráža ma však iná vec, zaujíma ma, prečo nám v stredu niekto vzal víťazstvo. Mám rešpekt k hre Levíc, ale to, čo sa stalo, som ešte nevidel. Boli tu traja rozhodcovia, ktorí nepatria do finále. Je to veľká hanba pre nás všetkých. Opakujem, mám rešpekt pred hráčmi Levíc, ktorí bojovali a robili všetko, čo treba."

Teo Hojč, tréner BK Levickí Patrioti: "Bol to podobný zápas ako prvý v Leviciach. Zápas bo taký, aký má byť finálový duel. My sme mali viac šťastia v stredu, Košice ho mali viac v Leviciach. Musím pochváliť mojich hráčov. Myslím si, že bojovali ešte viac ako v prvom zápase."

Richard Körner, krídelník KB Košice: "Nehrali sme našu hru, prehrali sme. Úvod nám nevyšiel, nepostrážili sme si ho. K ďalším veciam sa nechcem vyjadrovať."

Boris Bojanovský, pivot BK Levickí Patrioti: "Opäť to bol vyrovnaný zápas, v ktorom rozhodovali maličkosti. Sme radi, že to v stredu vyšlo nám a nie im. Oni ukradli zápas u nás, my sme im to vrátili u nich. Je to 1:1, začína sa odznova."