O brankára Rybára je záujem v NHL, Kmoníček: Prajeme mu to

Klub spod Bielej veže zverejnil 1. mája viacero hráčskych zmien v kádri, ktoré sa týkali aj slovenských hokejistov.

Na archívnej snímke brankár Patrik Rybár. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Hradec Králové 2. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár je blízko k dohode s klubom NHL. Generálny manažér Mountfieldu Hradec Králové Aleš Kmoníček pre TASR potvrdil záujem zo zámoria o slovenského brankára. Ten má za sebou najvydarenejšiu sezónu v kariére, keď k februárovej účasti na ZOH v Pjongčangu pridá aj prvú skúsenosť so svetovým šampionátom.

"Máme správy od jeho agenta, že je o Patrika intenzívny záujem v niekoľkých kluboch NHL. Sledujú ho už dlhšie a vieme, že sa skauti z NHL na neho pôjdu pozrieť aj na MS do Dánska. Patrik má u nás platný kontrakt aj pre budúcu sezónu, no dohoda s NHL by bola jedinou možnosťou, pri ktorej by mohol napriek tomu odísť. Počas dvoch sezón odviedol výborné služby pre náš klub a angažmán v NHL mu, samozrejme, prajeme. Vieme, že je to sen každého hokejistu. V súčasnosti sme vo fáze budovania kádra pre budúcu sezónu a pracujeme aj s možnosťou, že by Patrik Rybár odišiel," uviedol Kmoníček pre TASR.

Podľa neho nie je úplne vylúčený ani Rybárov odchod do KHL, to by však záujemca musel Rybára vykúpiť. Slovák prišiel do Hradca Králové pred ročníkom 2016/2017. Za českého extraligistu odchytal dve kompletné sezóny, v ktorých sa vypracoval na oporu tímu. V základnej časti 2017/2018 odchytal (rovnako ako ďalší Slovák Branislav Konrád) najviac zápasov bez inkasovaného gólu - 7. "Ak by Patrik podpísal kontrakt s klubom NHL, tak by podľa platnej zmluvy medzi Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) a NHL putovala suma 260.000 dolárov medzi kluby, ktoré sa v uplynulých troch rokoch podieľali na vývoji hráča. Tá suma je pevne stanovená, nejde iba o Patrikov prípad," poznamenal Kmoníček. Rybár v sezóne pred príchodom do Hradca pôsobil v Piešťanoch. K podpisu kontraktu medzi hráčom a klubom NHL by podľa dohody medzi IIHF a NHL malo dôjsť najneskôr do 8. júna.

Klub spod Bielej veže zverejnil 1. mája viacero hráčskych zmien v kádri, ktoré sa týkali aj slovenských hokejistov. V klube už nepočítajú s obrancom Reném Vydareným, ktorý sa vrátil do Českých Budějovíc, naopak, novými posilami sa stali útočníci Juraj Bezúch a Michal Hlinka. "Priznávam, že v hľadáčiku máme aj ďalších slovenských hokejistov. Odkedy Hradec pôsobí v extralige, máme s nimi dobré skúsenosti," dodal Kmoníček pre TASR.