Boxerista Menayothin vyrovnal rekord Mayweathera v počte víťazstiev

Tridsaťdvaročný Menayothin má za sebou deviatu úspešnú obhajobu.

Ilustračná snímka.

Nakhon Ratchasima 2. mája (TASR) - Thajský boxer Wanheng Menayothin vyrovnal 50. víťazstvom v profesionálnom ringu rekord Američana Floyda Mayweathera. Počet úspechov zaokrúhlil v stredu, keď pred domácim publikom v piatom kole z dvanástich vypísaných knokautoval prednostného vyzývateľa Leroya Estradu z Panamy a obhájil opasok organizácie WBC v minimálnej hmotnostnej kategórii (do 47,63 kg).

Tridsaťdvaročný Menayothin má za sebou deviatu úspešnú obhajobu. "Myslel som si, že to bude ťažšie. Môj súper je mladý a rýchly, ale nekryl sa, čo som využil. Potom to už bolo jednoduché, až do ukončenia súboja som však nemal istotu, že zvíťazím, keďže sa mohlo boxovať až na dvanásť kôl. Teraz som šťastný, že som vyrovnal maximum Mayweathera," povedal Menayothin pre agentúru AP.

Z 50 triumfov dosiahol osemnásť pred časovým limitom. Mayweather, ktorý opätovne uzavrel profesionálnu kariéru vlani, má na konte 27 víťazstiev spôsobom KO, TKO alebo RTD (technický verdikt rozhodcu).