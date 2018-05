TASR

Dnes o 13:53 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Medici na roadshow poučili o správnom čistení zubov viac ako 6000 ľudí

V rámci 6. ročníka roadshow prešli medici Slovensko v dvoch dodávkach. Roadshow vrcholí v stredu v Košiciach na Hlavnej ulici pred Immaculatou.

Archívna snímka umelých zubov. — Foto: TASR – František Iván

Košice 2. mája (TASR) - Naučiť ľudí za pomoci inštruktáže správnu techniku čistenia zubov je cieľom najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia na Slovensku, ktorá v stredu vrcholí v Košiciach. Roadshow nazvaná Spolu za zdravý a krásny úsmev odštartovala 20. apríla v Bratislave a prešla postupne 20 miest. Organizoval ju Slovenský spolok študentov zubného lekárstva.

Medici počas akcie za pomoci inštruktáže učili deti i dospelých, ako sa správne venovať ústnej hygiene. Roadshow potvrdila, že Slovákom často chýbajú informácie i správne návyky. "Stále vidíme u nás na klinikách, že pacienti sa nevedia starať o svoje zuby, ako je to v západných krajinách, a chceme sa dostať do štádia, aby deti dospievali s tým, že nebudú mať žiadny zubný kaz," uviedol pre TASR Jaroslav Milenovský, projektový manažér roadshow a študent zubného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ).

V rámci 6. ročníka roadshow prešli medici Slovensko v dvoch dodávkach. Pred príchodom do Košíc zaškolili viac ako 6000 záujemcov v ostatných krajských mestách, ako aj v Komárne, Liptovskom Mikuláši či na Štrbskom Plese. "Tento rok nám veľmi prialo počasie, vďaka čomu sme mali aj zvýšený záujem o školenia oproti minulosti. Okrem rozdávania kefiek sme prvýkrát aj zbierali staré kefky, z ktorých sa potom vyrobia koše na recyklovaný zber pre slovenské školy," priblížil Milenovský.

Do akcie sa zapojilo viac ako sto študentov zubného lekárstva zo štyroch slovenských lekárskych fakúlt v Košiciach, Martine a Bratislave. Správnu techniku učili za pomoci inštruktáže s klasickou zubnou kefkou, medzizubnou kefkou či tzv. single kefkou. Hoci mnohí si myslia, že si vedia správne čistiť zuby, podľa odborníkov je ústna hygiena a povedomie o nej stále dosť nízke. Odráža sa to na stave zubov a rozšírenom zubnom kaze, ale aj stave ďasien. "My inštruujeme ľudí, že klasickú kefku by si mali uchopiť ako pero, aby mali jemnú motoriku a vedeli ňou čo najlepšie narábať. Zuby by si mali čistiť najlepšie krúživými pohybmi," priblížil Frederik Orenčák, viceprezident Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.

Na otázku, ako dlho si treba čistiť zuby, medici odpovedajú – až kým nie sú čisté. K základným chybám, ktoré Slováci robia, patrí podľa Orenčáka príliš tvrdá kefka v kombinácii s násilným horizontálnym pohybom, čo spôsobuje poškodzovanie skloviny a najmä ďasien. Mnohí ľudia si zase čistia len predné zuby.

Študenti sa tak snažia pravidelne prispievať k správnym návykom pri starostlivosti o ústne zdravie. "Postupne zisťujeme, že deti mávajú lepšie chrupy, ako to bolo pár rokov dozadu. Je to aj vďaka tomu, že chodíme do základných a materských škôl venovať sa ústnej hygiene. U starších je to trochu horšie, ale veríme, že časom sa to tiež zlepší," skonštatoval Milenovský.

Roadshow vrcholí v stredu v Košiciach na Hlavnej ulici pred Immaculatou, medici sa vo svojom stane venujú záujemcom do 18.00 h.