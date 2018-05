TASR

Dnes o 13:51 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Hokejisti SR nabrali smer Kodaň, stavať chcú na dobrom kolektíve

Dobre naladení odcestovali v stredu krátko popoludní slovenskí hokejoví reprezentanti do Kodane, kde ich od soboty 2. mája čakajú boje na 82. majstrovstvách sveta.

Na snímke tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay odchádza na svetový šampionát do Dánska 2. mája 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 2. mája (TASR) - Dobre naladení odcestovali v stredu krátko popoludní slovenskí hokejoví reprezentanti do Kodane, kde ich od soboty 2. mája čakajú boje na 82. majstrovstvách sveta. Výprava sa od bratislavského hotela DoubleTree by Hilton premiestnila do Schwechatu, odkiaľ sa letecky presunula do dánskej metropoly, kde ju ešte večer čakal prvý tréning na hlavnej ploche Royal Areny.

Slováci začnú svoje účinkovanie v základnej skupine MS v sobotu o 20.15 h derby s Českom. "Tešíme sa už na to. Niektorí chalani sa už pripravujú s mužstvom dlhšie a sú radi, že to konečne vypukne. Z tímu mám dobrý pocit, prípravné zápasy boli z našej strany kvalitné, ale sami vieme, že dôležité budú až ostré zápasy na MS," povedal pred odchodom útočník Tomáš Marcinko, pre ktorého to budú tretie MS v kariére.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho zamierili do Kodane so skromnými cieľmi. Záchranárske práce tento rok nehrozia, keďže Slovensko ako organizátor má účasť na budúcoročných MS istú, mužstvo však dúfa, že oproti predošlým šampionátom pridá niečo navyše. Slováci sa naposledy prebojovali do štvrťfinále MS ešte v Helsinkách 2013, odvtedy márne čakajú na prienik medzi najlepšiu osmičku. Vlani v Kolíne nad Rýnom sa ešte pod vedením Zdena Cígera triasli, aby nezostúpili. "Už by bolo na čase to prelomiť. Nemôžeme však teraz rozmýšľať, kde budeme za 10-15 dní, ale sústrediť sa na ten najbližší zápas," zdôraznil Marcinko. "Každý rok je cieľom postúpiť do štvrťfinále, niekedy to vyjde, niekedy nie. Tento rok máme výborný kolektív, tak verím, že sa nám to podarí. Máme v mužstve dobrých lídrov, ak budeme hrať tímovo a dodržiavať taktiku, ktorú nám stanoví tréner, tak máme šancu na úspech," tvrdí Pavol Skalický, ktorý rovnako cestuje na svoj tretí šampionát.

V kádri SR figurujú tri posily zo zámoria - obrancovia Andrej Sekera (Edmonton Oilers), Christián Jaroš ((Belleville Senators/Ottawa Senators) a útočník Tomáš Jurčo (Rockford IceHogs/Chicago Blackhawks). V prebiehajúcej sezóne si v KHL zahrala štvorica Michal Čajkovský, Marek Ďaloga, Juraj Mikúš a Pavol Skalický, ten sezónu odštartoval v drese Slovana Bratislava a potom získal tipsportligový titul s Banskou Bystricou. Denis Godla chytal vo fínskom klube KalPa Kuopio a Martin Fehérváry hral za švédsky IK Oskarshamn. Najväčšie zastúpenie má česká extraliga, ktorá dodala do Ramsayho výberu dvanásť hráčov, z domácej Tipsport Ligy je sedem hokejistov. Dvanásť z nominovaných sa predstavilo aj na februárových ZOH v Pjongčangu, deviati zažijú premiéru na svetovom šampionáte.

Dokopy sú v kádri traja brankári, osem obrancov a 14 útočníkov. Ramsay nemusí napísať hneď na šampionátovú súpisku všetkých 25 hráčov. Reglement mu nariaďuje pred prvým zápasom na turnaji zapísať na ňu minimálne dvoch brankárov a pätnásť korčuliarov. Najviac môže uviesť na súpisku 22 korčuliarov a troch brankárov.

Slováci odohrajú svojich prvých sedem zápasov v kodanskej A-skupine. Odštartujú v sobotu 5. mája o 20.15 h derby s ČR, potom ich v priebehu piatich dní čakajú tri súboje s tímami, ktoré veľa povedia o tom, či budú hrať o postup. V nedeľu opäť vo večernom čase sa stretnú so Švajčiarmi, po dni voľna ich čakajú Rakúšania (16.15) a po ďalšom voľnom dni narazia vo štvrtok 10. mája na Francúzov (16.15). Piatym súperom SR budú úradujúci majstri sveta Švédi (12.15) a po dni voľna ich čaká záverečný východoeurópsky dvojboj, v pondelok 14. mája sa stretnú so zbornou (16.15) a v utorok v rovnakom čase s Bieloruskom.