Kristína Jurzová

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Toto je najlepší vek na učenie sa cudzieho jazyka, tvrdí rozsiahla štúdia

Odchod do jazykového "dôchodku" prekvapil aj samotných vedcov. Hádzať flintu do žita však nemusíte, učiť sa podľa nich oplatí v každom veku.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Milan Drozd

BRATISLAVA 2. mája (Dobré noviny) - Čo sa za mladi naučíš, akoby si našiel v starobe. A toto slovenské príslovie platí aj pokiaľ ide o učenie jazykov. Bohužiaľ, odchod do „dôchodku“ v tejto oblasti je podľa vedcov naozaj skorý, a preto treba s cudzími jazykmi začať čo najskôr.

Štúdia publikovaná v časopise Cognition tvrdí, že ak chcete mať materinskú znalosť napríklad z anglickej gramatiky, je ideálne začať ešte pred dosiahnutím desiateho roku života. A táto mimoriadna schopnosť „nasávať“ cudzie jazyky nám vydrží až do približne 17 - 18 rokov, keď sa táto vlastnosť začína postupne strácať.

Online testovanie

Závery pochádzajú z online gramatického testu, ktorého sa zúčastnilo takmer 670.000 ľudí rôznych vekových skupín a národností. Kvíz z gramatiky bol zverejnený na sociálnej sieti Facebook, vďaka čomu sa do neho mohlo zapojiť dostatočné množstvo ľudí.

V teste sa nachádzali otázky v angličtine, v ktorých mali respondenti určiť gramaticky správne napísanú vetu. Jednou z nich bola napríklad veta "Yesterday John wanted to won the race" ("Včera John chcel vyhrať preteky").

Ilustračné foto. Foto: Wikimedia CC

Používatelia mali uviesť svoj vek, ale aj to, ako dlho sa učili angličtinu a akým spôsobom s ňou boli v kontakte, napríklad či sa presťahovali do anglicky hovoriacej krajiny atď.

Z výsledkov vyplynulo, že okolo 246.000 ľudí malo angličtinu ako svoj materinský jazyk, zatiaľ čo zvyšok respondentov ovládal dva alebo viac jazykov. Najbežnejšie materinské jazyky (okrem angličtiny) boli fínčina, turečtina, nemčina, ruština a maďarčina. Väčšina ľudí, ktorí kvíz dokončili, boli vo veku od 20 do 30 rokov. Najmladší vek bol okolo desať a najstarší okolo sedemdesiatky.

Zmeny v živote

Z analýzy vyplynulo, že najlepšiu gramatiku mali respondenti v detstve, a táto vlasnosť im pretrvávala až do obdobia dospievania, avšak v samotnej dospelosti už mala úroveň gramatiky klesajúcu tendenciu.

Laicky povedané, učenie jazyka je najľahšie pre deti a zhoršuje sa s pribúdajúcimi rokmi.

Podľa odborníkov však nie je dodnes zrejmé, čo spôsobuje pokles optimálnej miery učenia pozorovanej okolo 18 roku života. Naznačujú však, že to môže byť preto, lebo mozog sa v dospelosti menej mení a prispôsobuje.

Spoluautor štúdie Josh Tenenbaum, ktorý pôsobí ako profesor mozgových a kognitívnych vied na Massachusetts Institute of Technology v USA, uviedol, že "je možné, že ide o biologickú zmenu, no je tiež možné, že za tým stojí niečo spoločenské alebo kultúrne". Napríklad to, že mladý človek opúšťa rodné hniezdo a odchádza na štúdiá či začína pracovať, čo spôsobí veľkú zmenu v jeho živote.

Neznamená to však, že učenie iného jazyka v dospelosti je zbytočné. Ba naopak, môže byť dokonca prospešné, pretože človek si vďaka novému jazyku trénuje mozgové závity, vďaka čomu sa zmenšuje aj pravdepodobnosť nástupu demencie.

Ako to však už býva, netreba všetkých hádzať do jedného vreca. Aj v prípade učenia sa nových jazykov majú veľký vplyv naše predpoklady, pretože nie každý jedinec má rovnakú genetickú výbavu.