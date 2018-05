TASR

Dnes o 12:51 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Výstava pavúkov a škorpiónov má ľudí zbaviť strachu z týchto zvierat

Ľudia môžu na výstave v Košiciach vidieť 35 druhov pavúkov a päť druhov škorpiónov pochádzajúcich z Ázie, Austrálie, severnej Afriky a ďalších krajín.

Ilustračná snímka. — Foto: Queensland Museum

Košice 2. mája (TASR) – Výstava pod názvom Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov, ktorú pripravilo Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach s poľskou súkromnou spoločnosťou, má pomôcť ľuďom prekonať strach z týchto zvierat.

"Asi rok sme vedeli o výstave, ktorá bola v Bratislave – Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov, a rozhodli sme sa, že veľmi dobré by bolo dostať takúto výstavu aj do Košíc. Podarilo sa nám nainštalovať v týchto priestoroch 40 terárií, v ktorých je päť druhov škorpiónov a ostatné sú všetko pavúky," uviedla vedúca prírodovedného odboru VSM v Košiciach Eva Sitášová.

Výstavou chcú podľa jej slov prekonať v ľuďoch arachnofóbiu – strach z pavúkov. "Budeme mať aj workshopy, kde kolega, ktorý bude mať na starosti teráriá, bude kŕmiť tieto živočíchy, bude sporadicky vyberať nejakého pavúka a ten, kto sa odváži a dá si ho na ruku, tak bude víťazom," doplnila Sitášová.

"Zaujímavým exponátom je Theraphosa blondi, je to najväčší pavúk sveta, ako aj čierna vdova, čo je najjedovatejší pavúk sveta. Výstava bola doposiaľ vo viac ako 15 krajinách Európy. Sme radi, že ju môžeme prezentovať i v Košiciach. Je to môj koníček, ktorému sa venujem viac ako 25 rokov. Ľuďom sa aj cez hororové filmy pavúky spájajú s tým, že zabíjajú ľudí. Nie je to však pravda. Na svete žije viac ako 40.000 druhov pavúkov, z ktorých len asi desať druhov je nebezpečných," vysvetlil kurátor výstavy Jacek Pacyna.

Samičky Theraphosa blondi dosahujú podľa paleontológa VSM v Košiciach Petra Ledváka hmotnosť až 200 gramov. "Je to úctyhodný pavúk z pavúčej ríše a môže zožrať aj myši. Aj keď sa hovorí, že 'vtáčkari' – tarantuly, žerú vtáky, nie je to pravda, kŕmia sa vtákmi len veľmi výnimočne, ale môžu zožrať myši, žaby a dokonca aj niektoré iné plazy. Všetko, čo je menšie ako oni, zožerú," vysvetlil.

Ľudia môžu na výstave vidieť 35 druhov pavúkov a päť druhov škorpiónov pochádzajúcich z Ázie, Austrálie, severnej Afriky a ďalších krajín.

Výstavu sprístupnia vo štvrtok (3.5.) o 16.00 h a záujemcovia si ju budú môcť pozrieť do konca septembra.