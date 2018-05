Dobré noviny

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Rodný list princa Louisa odhalil: Aké je oficiálne povolanie Kate Middletonovej a princa Williama?

Oficiálne nikde nepracuje, no nestojí tam ani to, že by bola obyčajná žena v domácnosti. Oficiálne povolanie Kate Middletonovej a princa Williama je naozaj honosné.

Britský princ William (vľavo) a Kate, vojvodkyňa z Cambridgeu mávajú so svojím novorodeným synom pri odchode z nemocnice St. Mary v Londýne 23. apríla 2018. — Foto: TASR/AP

LONDÝN 2. mája (Dobré noviny) - Iba pred pár dňami celý svet čakal na narodenie najnovšieho člena britskej kráľovskej rodiny a, samozrejme, aj na jeho meno. A teraz je to už všetko aj čierne na bielom. Kensingtonský palác totiž zverejnil rodný list malého Louisa. Odhalil však aj to, aké je oficiálne povolanie jeho matky Kate Middletonovej a tiež princa Williama.

Je to bábätko ako všetky iné. No keďže mu v žilách koluje "modrá krv", aj jeho prvý oficiálny dokument je tak trochu iný ako u ostatných novorodencov. Jeho úplné kráľovské meno totiž znie Jeho kráľovská Výsosť princ Louis Arthur Charles z Cambridge.

Prečítajte si tiež: Kate Middletonová opustila nemocnicu. Tu sú prvé fotografie najmladšieho princa

Dokumenty hrdo podpísal v Kensingtonskom paláci aj trojnásobný otec princ William. A uvádza sa tam aj oficiálne zamestnanie Kate Middletonovej a princa Williama. Na rozdiel od bežných smrteľníkov tam však nenájdete niečo ako kaderníčka, zdravotná sestra či pracovník štátnej služby. Stojí tam totiž, že Kate Middletonovej profesia je „princezná Spojeného kráľovstva“ a oficiálne zamestnanie princa Williama je zase, logicky, „princ Spojeného kráľovstva“.

Oficiálny rodný list princa Louisa Arthura Charlesa z Cambridge, syna princa Williama a Kate Middletonovej. Foto: PA

Pritom technicky vzaté, Kate rodenou princeznou nie je a titul princezná je iba zdvorilostný. Rovnako, ako tomu bolo aj v prípade princeznej Diany. Môže za to fakt, že ani jedna z nich nemala a nemá kráľovský pôvod. Spolu s manželom na verejnosti oficiálne používajú titul vojvoda a vojvodkyňa z Cambridge, ktorý im bol pridelený po sobáši a hoci Kate môžu ľudia v bežnej reči nazývať princeznou, jej oficiálny titul je Jej kráľovská výsosť vojvodkyňa z Cambridge.

Udalosťami nabitý rok

Zanedlho však kráľovskú rodinu čaká ďalšia veľkolepá udalosť. Ženiť sa totiž bude Williamov mladší brat princ Harry. Jeho vyvolenou sa stane niekdajšia americká herečka Meghan Markleová, ktorá sa princeznou takisto oficiálne nestane a to práve preto, že rovnako ako Kate, ani Meghan nemá kráľovský pôvod. Dlho očakávaná svadba, ktorú bude bez pochýb sledovať takmer celý svet, sa bude konať už čoskoro - 19. mája v Kaplnke sv. Juraja vo Windsorskom zámku.

Kate (druhá vpravo), vojvodkyňa z Cambridge drží svoju dcéru Charlotte a princ William so synom Georgeom po prílete na letisko v Berlíne 19. júla 2017. Foto: TASR/AP

Svoj veľký deň ale už dnes zažíva princezná Charlotte. Dievčatko dnes oslavuje už tretie narodeniny. A je možné, že v budúcnosti ich bude pravidelne oslavovať so svojím mladším bratom Louisom, ktorý má narodeniny iba o deväť dní skôr ako ona.

Dievčatko by malo zažiariť aj o dva týždne na spomínanej svadbe princa Harryho, kde pôjde ako "mini" družičkovský predvoj pred Meghan. Zvládnuť by to však mala bez problémov, pretože túto úlohu si vyskúšala už aj na svadbe svojej tety Pippi Middletonovej.