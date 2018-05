TASR

Krištof podpísal s fínskym majstrom Kärpät Oulu ročnú zmluvu

Pre dvadsaťštyriročného centra, ktorý nechýba v nominácii SR na nadchádzajúce MS v Dánsku ide o prvé vážnejšie angažmán v kariére.

Na snímke Michal Krištof. — Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 2. mája (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Michal Krištof prestúpil z HK Nitra do tímu čerstvého fínskeho majstra Kärpät Oulu. TASR informáciu potvrdil hráčov agent Andrej Augustín zo zastupiteľskej spoločnosti AA Sports Management.

Pre dvadsaťštyriročného centra, ktorý nechýba v nominácii SR na nadchádzajúce MS v Dánsku ide o prvé vážnejšie angažmán v kariére. V novom pôsobisku sa účastník ZOH 2018 v Pjongčangu dohodol na ročnej zmluve s následnou rovnako dlhou opciou. S vedením fínskeho tímu bol Krištof dohodnutý už dávnejšie, ale k zverejneniu mohlo prísť až po skončení play off v oboch krajinách.

"Našou prioritou bolo vrátiť sa do Fínska, kde Mišo ako mladý hráč už pôsobil, keď tam bol 5 rokov. S Kärpätom sme boli priebežne v kontakte vyše roka. Zavážilo to, že ho chcel tréner Mikko Manner, ktorý ho dobre pozná z pôsobenia v Sport Vaasa. Michala sledovali dlhšiu dobu a po ZOH to začalo byť vážnejšie. K dohode prišlo ešte pred play off, ale podľa dohody k zverejneniu prišlo až po jeho skončení vo Fínsku aj na Slovensku. Ďakujeme aj Nitre za korektnú spoluprácu," povedal pre TASR Augustín.