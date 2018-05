TASR

Dnes o 09:46 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vikartovce majú v obci Májovú ulicu, so sviatkami to však nesúvisí

Do roku 2009 pritom vo Vikartovciach nemali názvy ulíc.

Vikartovce, archívna snímka. — Foto: TASR/Adriána Hudecová

Vikartovce 2. mája (TASR) – Označenie Májová ulica si väčšina ľudí spojí s májovými sviatkami, prípadne s pojmom máj – lásky čas. Z úplne iného dôvodu si však obyvatelia podtatranskej dedinky Vikartovce vybrali tento názov pre ulicu, kde žijú. Obecná časť, ktorá sa rozprestiera na kopci po ľavej strane smerom na Liptovskú Tepličku, je totiž typická tzv. májami.

Sú to červené smreky, ktoré miestni nazývajú máje a rastú pri vstupe do tamojšej rómskej osady.

„My sme chodili za ľuďmi, aký názov ulice by chceli a veľká väčšina vtedy povedala, že Májová,“ uviedol pre TASR Rastislav Pačaj. Už teraz sa však Májová ulica neskladá len z jednej cesty, výstavba tu napreduje, a preto už má niekoľko ďalších vetiev. Poštárka to tam už podľa Pačaja pozná, tak vie, kde je ktorý dom a komu patrí. „Keď k nám však príde kuriér, čo to nepozná, alebo sanitka, tak musíme zísť k hlavnej ulici nasmerovať ho,“ dodáva Pačaj.

Na jar je vstup do tejto obecnej časti podľa miestnych veľmi pekný, zelený. „Teraz ešte nie sú rozkvitnuté. Tých stromov je tu veľa a keď začnú pučať, tak je to naozaj veľmi honosné, bujné. Keď sa tie stromy zazelenajú, tak sa skláňajú k ceste a vytvára to takú aleju,“ upozornila Marcela Lacková, ktorá nás sprevádza po tejto obecnej časti. Je vidieť, že cesty sú tu trochu zanedbané, na mnohých nie je asfalt, niektoré domy sú rozostavané, iné dokončené. Je tu však čisto a takmer z každej brány sa usmievajú ľudia a zdravia cudzincov, pýtajú sa, prečo prišli.

Keď sa miestnych obyvateľov opýtate, prečo sa ich ulica volá práve Májová, väčšina vie hneď odpovedať. „No preto, že tu máme tie máje na začiatku osady,“ povedala väčšina opýtaných. Našli sa však aj takí, ktorí vidia iný dôvod. „Poviem vám to tak, že máj je mesiac lásky a tu sa plodí láska, rodí láska, my sa množíme, ľúbime sa, máj je pre nás taký úrodný, tak preto májová,“ hovorí s úsmevom dôchodca Rudolf Pačaj, ktorý už má niekoľko pravnúčat a žije na samom kopci osady.

Do roku 2009 pritom vo Vikartovciach nemali názvy ulíc. Až vtedy sa vedenie obce rozhodlo, dať miestnym možnosť si zvoliť, na akej ulici chcú bývať. Májová ulica je špecifická tým, že je hore na kopci a je z nej pekný výhľad na celú zvyšnú obec i horský hrebeň Kozích chrbtov. Miestni sú hrdí na to, že bývajú práve na Májovej ulici, a to aj z toho dôvodu, že si jej názov zvolili sami.