Dnes o 08:25 čítanie na 3 minúty Ševela vychválil atmosféru finále Slovnaft Cup: Až na tie svetlice...

Slovan získal pätnástu trofej SP, ôsmu od roku 1993, a patrí mu miestenka v 1. predkole Európskej ligy UEFA.

Na snímke vľavo tréner Slovana Martin Ševela a jeho asistent Ivan Vrabec počas finále Slovnaft Cup-u medzi ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok v Trnave v utorok 1. mája 2018. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 2. mája (TASR) - Triumf futbalistov ŠK Slovan Bratislava v utorkovom finále Slovnaft Cupu 2017/18 nad MFK Ružomberok (3:1) poškvrnilo správanie sa jeho fanúšikov, ktorých sektor nechal hlavný rozhodca Patrik Hrčka v 72. minúte vyprázdniť. Jeho rozhodnutiu predchádzalo opakované hádzanie delobuchov na ihrisko, s ktorým ultras "belasých" neprestali ani po dvojnásobnom upozornení hlásateľa.

Nepomohli ani dohovory kapitána Borisa Sekuliča, klubovej ikony Róberta Vitteka či viceprezidenta klubu Ivana Kmotríka mladšieho, ktorý šiel so šéfmi "kotla" upokojiť situáciu z VIP-lóže. Duel sa dohral bez prítomnosti fanúšikov Slovana, ktorých polícia eskortovala zo štadióna. V čase šantenia ich "miláčikov" s víťaznou trofejou boli už na odchode z Trnavy a prišli o oslavy. Klubu navyše poriadne "zavarili" a ten za ich správanie zrejme bude musieť zaplatiť mastnú pokutu. "Som rád, že merali cestu sem. Prišli v hojnom počte a vytvorili výbornú atmosféru. Do budúcnosti by sa mali vyvarovať hádzania svetlíc a pirátov. Chalani však cítili ich podporu, čo je výborné. Určite o takýchto fanúšikov stojíme, podľa mňa je to celé o komunikácii. Tieto veci však idú mimo mňa. Mojou úlohou bolo pripraviť mužstvo na zápas a riešiť len futbalové veci," poznamenal tréner Slovana Martin Ševela. Jeho tím vo chvíli, keď rozhodca poslal z obáv o bezpečnosť hráčov do šatní, viedol 3:1 a náskok si napokon proti neškodnému súperovi hladko ustrážil.

Slovan získal pätnástu trofej SP, ôsmu od roku 1993, a patrí mu miestenka v 1. predkole Európskej ligy UEFA. "Bolo dôležité, že sme z vytvorených šancí dali góly a inkasovali sme len jeden. Celý rok sme pracovali, aby sme sa dostali do finále. Vypálilo to do zisku trofeje, ktorú si vezieme domov. Pocity sú úžasné," dodal Ševela, ktorý už v pozícii trénera získal Slovenský pohár v rokoch 2015 a 2016. Kuriózne, že v druhom prípade to bolo tiež v Trnave a paradoxne proti svojmu súčasnému zamestnávateľovi, keď stál na opačnej strane barikády ako lodivod AS Trenčín.

"Je to super, tešíme sa z toho, že sa nám podarilo vyhrať pohár. Raz som už vo finále bol, ale uspel som až teraz so Slovanom. Som rád, že sa mi to podarilo v takom mladom brankárskom veku. K fanúšikom sa nebudem vyjadrovať, ani presne neviem, čo sa tam stalo. Každopádne nás však mrzí, že nemohli byť pri oslavách," povedal pre TASR brankár Michal Šulla.

Ružomberok sa vo finále SP predstavil po dvanástich rokoch. V sezóne 2005/06 zdvihol trofej nad hlavu po tom, ako v jedenástkovom rozstrele zdolal trnavský Spartak 4:3 po predošlom bezgólovom priebehu. Zo Slovanu mali však Liptáci priveľký rešpekt a prehrali s ním aj štvrtý zápas v tejto sezóne, predtým trikrát neuspeli v lige. "Nezostáva mi nič iné, len pogratulovať Slovanu k zisku pohára. Ďakujem mojim hráčom za peknú cestu do finále. Slovan bol favorit, čo potvrdil, chceli sme zvíťaziť, ale súper bol lepší. Jeho skúsenosti boli cítiť. Zároveň sa chcem poďakovať našim fantastickým divákom, že prišli v hojnom počte a povzbudzovali. Po kontaktnom góle sme potrebovali udržať jednogólové manko, aby sme sa v závere mohli dostať do tlaku. Súper však dal vzápätí gól a mal kvalitu, aby si to ustrážil," zhodnotil stretnutie tréner "Ruže" Norbert Hrnčár.

Jeho tím má napriek finálovej prehre stále šancu na prienik do pohárovej Európy. Triumf Slovana vo finále SP znamená, že ak "belasí" skončia v tabuľke Fortuna ligy do 3. miesta, budú hrať mužstvá na 4. až 7. priečke baráž o účasť v 1. predkole Európskej ligy.