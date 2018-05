TASR

NHL: Ovečkin zariadil ďalšiu výhru Washingtonu, Wheeler zasa Winnipegu

Hokejisti Washingtonu Capitals zvíťazili v treťom zápase semifinále play off Východnej konferencie zámorskej NHL na ľade Pittsburghu Penguins 4:3 a v sérii sa ujali vedenia 2:1.

Ovečkin prekonáva brankára Pittsburghu Murrayho. — Foto: TASR/AP

New York 2. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals zvíťazili v treťom zápase semifinále play off Východnej konferencie zámorskej NHL na ľade Pittsburghu Penguins 4:3 a v sérii sa ujali vedenia 2:1. O triumf Caps nad dvojnásobnými obhajcami Stanleyho pohára sa víťazným gólom zaslúžil Alexander Ovečkin v 59. minúte. Štvrtý duel je na programe v noci na piatok opäť v Pittsburghu.

Winnipeg zvíťazil v treťom stretnutí semifinále play off Západnej konferencie na domácom ľade nad Nashville 7:4 a v sérii vedie 2:1. V zostave Jets opäť chýbal slovenský útočník Marko Daňo. Domáci prehrali úvodnú tretinu 0:3, druhú vyhrali 4:0. V tretej dvadsaťminútovke po vyrovnaní hostí na 4:4 to zobral do rúk domáci kapitán Blake Wheeler a dvoma gólmi nasmeroval Jets k dôležitému víťazstvu. Zápas číslo 4 sa opäť hrá vo Winnipegu v noci na piatok.