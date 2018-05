Inzercia

Ako použiť samolepky v marketingu?

Samolepky ako reklama? A prečo nie? Reklamné nálepky fungujú už od 19. storočia, takže ide definitívne o starú školu, najmä v porovnaní s dnešnými možnosťami reklamy. To však neznamená, že nefungujú. V skutočnosti sú samolepky efektívnejšie než kedykoľvek predtým. Vyskúšate ich aj vy?

Samolepky pomáhajú vyniknúť

Online marketing je nepochybne veľmi efektívny, no zároveň je aj veľmi preplneným priestorom a čoraz viac sa ním ľudia presycujú, až to dôjde do bodu, kedy ho budú ignorovať. Výhodou propagačných nálepiek je, že pomáhajú vyčnievať z davu. Zatiaľ čo sa všetci snažia upútať v online svete, vy môžete využiť voľný priestor v tom offline svete.

Ľudia milujú samolepky

Ľudia jednoducho majú radi samolepky a existuje na to viacero dôvodov. Niektorí nedokážu skrývať večné dieťa v sebe, ďalší chcú nimi vyjadriť svoj názor alebo podporiť nejakú myšlienku a iní chcú ukázať, akí sú vnútri. Bez ohľadu na dôvody sú samolepky obľúbené a ak sú aj tie vaše dostatočne kreatívne a atraktívne, a sú v súlade s tým, čo vaši zákazníci chcú, tak si ich budú radi lepiť na čokoľvek.

Za málo peňazí veľa nálepiek

Veľkou výhodou samolepiek je, že sú pomerne lacnou záležitosťou, takže si ich môžete dovoliť len tak rozdávať. Naopak zákazník má pocit, že dostal niečo zadarmo a veci zdarma majú predsa všetci radi. Predávate nejaký produkt? Prečo nepribaliť ku každému jednu či dve samolepky? Ponúkate služby, vlastníte hotel, penzión či reštauráciu? Tlač samolepiek peknej prírody či historickej časti mesta, kde sa váš podnik nachádza, je vždy dobrým nápadom. Vy budete mať reklamu a vaši zákazníci suvenír.

Kreatívne vybláznenie

Samolepky ponúkajú tvorcom obrovský priestor na využitie všetkej ich kreativity. Stačí prísť so zaujímavým nápadom a myšlienka spolu s vašou reklamou sa bude šíriť sama.