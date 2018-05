TASR

V Dojči organizovali retro oslavy 1. mája už po ôsmy raz

Pred tribúnou sa predstavilo množstvo ľudí v dobovom oblečení, v historických rovnošatách vojakov, príslušníkov verejnej bezpečnosti, ale aj pionierov a zväzákov.

Na snímke účastníci retro prvomájového sprievodu v obci Dojč v okrese Senica 1. mája 2018. — Foto: TASR - Martin Palkovič

Dojč 1. mája (TASR) – Obec Dojč pri Senici sa stala známa svojou tradíciou humorných spomienok na prvomájové sprievody z čias socializmu. Ani tento rok nebol výnimkou, keď sa organizoval ôsmy ročník retro osláv 1. mája.

Pred tribúnou sa predstavilo množstvo ľudí v dobovom oblečení, v historických rovnošatách vojakov, príslušníkov verejnej bezpečnosti, ale aj pionierov a zväzákov. Okrem nich sa sprievodu zúčastnilo približne 200 historických vozidiel.

Otcom myšlienky zorganizovať takéto podujatie bol Miroslav Opatovský. „Nápad vznikol v miestnej krčme, kde sme to vymysleli s kamarátmi. Bol som na niečom podobnom v malej českej dedinke a zaujalo ma to. Pôvodne sme to pri prvom ročníku zorganizovali iba v úzkom kruhu priateľov, keď sa stretla partia približne 200 až 300 ľudí,“ uviedol pre TASR ku vzniku podujatia jeho zakladateľ.

Od úvodného ročníka sa retro oslavy stávali čoraz populárnejšie a na tohtoročnom stretnutí už organizátori odhadli účasť na približne 5000 návštevníkov. „Túto akciu vnímam veľmi pozitívne, lebo je to o stretávaní ľudí a spoznávaní našej minulosti. Aj keď je to s miernou nadsádzkou, určite to je plus pre všetkých zúčastnených. Stalo sa to už tradíciou a z roka na rok je to väčšie. Mám dojem, že niekedy už našu dedinu potrebujeme nafúknuť,“ poznamenala starostka obce Dojč Slavomíra Melišová.

