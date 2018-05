TASR

Baťov kanál slávnostne otvorili, tento rok oslávi 80. narodeniny

Kanál je dlhý 56 kilometrov a okolo celej jeho dĺžky vedie cyklotrasa.

Na snímke lode na Baťovom kanáli v skalickom prístave počas otvorenia 12. letnej plavebnej sezóny. Skalica, 1. mája 2018 — Foto: TASR - Martin Palkovič

Skalica 1. mája (TASR) – V Skalici slávnostne otvorili plavebnú sezónu na Baťovom kanáli. Odomknutie na tejto vodnej ceste, ktorá spája slovenské Pomoravie s moravskými regiónmi, sa uskutočnilo v utorok.

Baťov kanál oslavuje tento rok svoje okrúhle narodeniny, keďže bol postavený pred 80 rokmi. „Kanál bol vybudovaný na prevoz uhlia. Zo Sudoměřic sa vozilo uhlie do Otrokovíc a fungoval do začiatku druhej svetovej vojny. Opätovne bol sprevádzkovaný pre turistické účely až v 90. rokoch uplynulého storočia,“ uviedol prevádzkovateľ skalického prístavu Marián Tongeľ.

Kanál je dlhý 56 kilometrov a okolo celej jeho dĺžky vedie cyklotrasa. „Zo Skalice, ktorá je jediným slovenským prístavom na ňom, sa dostanete do ktoréhokoľvek prístavu na Baťovom kanáli až do Otrokovíc. V súčasnosti má deväť plavebných komôr a v blízkej budúcnosti by mal byť rozšírený o ďalšie dve. Po ich dostavaní bude mať kanál rovných 80 kilometrov,“ doplnil Tongeľ. Do najvzdialenejšieho prístavu - Otrokovíc na Morave sa zo Skalice dá doplaviť za päť až šesť dní. Obľuba putovania po vode netradičným spôsobom, kedy najvyššia povolená rýchlosť plavidiel je päť kilometrov za hodinu, je medzi turistami čoraz väčšia.

Plavebnú sezónu slávnostne odomkli aj zástupcovia mesta na čele s primátorom Skalice Ľudovítom Barátom. „Mesto vníma Baťov kanál ako ideálne miesto pre oddych svojich obyvateľov. Stačí sa pozrieť, koľko z nich prišlo na otvorenie sezón a každému je jasné, že toto miesto patrí medzi najobľúbenejšie medzi Skaličanmi. Verím, že tie dve až tri tisícky ľudí, ktoré sem zavítali, prídu v priebehu sezóny a využijú možnosť povoziť sa po ňom loďkami,“ poznamenal Barát.

Turistická sezóna potrvá na Baťovom kanáli od 1. mája do októbra.