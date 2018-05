TASR

Dnes o 16:51 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Graňák pred dvanástym šampionátom: Stále sa na to teším

Skúsený tridsaťštyriročný obranca verí, že slovenský tím je dobre zladený z mladíkov i skúsenejších hráčov a na MS v Dánsku môže uspieť.

Na snímke hokejista Dominik Graňák. — Foto: TASR/Michal Svítok

Piešťany 1. mája (TASR) - Aj keď hokejista Dominik Graňák absolvuje už svoje dvanáste majstrovstvá sveta v kariére, stále sa na ne teší rovnako. Skúsený tridsaťštyriročný obranca verí, že slovenský tím je dobre zladený z mladíkov i skúsenejších hráčov a na MS v Dánsku môže uspieť.

Graňák patrí už vyše dekádu k stáliciam národného tímu. Na svetových šampionátoch debutoval v roku 2004 v Česku, kde Slováci tesne prehrali v súboji o bronz s USA. Odvtedy chýbal na MS len trikrát a na konte má striebornú medailu z roku 2012 v Helsinkách. Uplynulý piatok navyše vyrovnal rekord Miroslava Šatana, keď nastúpil na 183. zápas v reprezentačnom drese. Jednoznačne je najskúsenejší člen súčasného kádra.

"Ak by mi to tak často nepripomínali, tak by som to asi až tak veľmi nevnímal, že idem už na dvanáste MS. Každá sezóna a každý šampionát sú výnimočné a je to vždy niečo iné. Asi sa nikdy nestalo, že by bolo dvakrát za sebou to isté mužstvo. Takže vždy stretnem iných spoluhráčov a je to vždy zaujímavé. Na druhej strane, niektoré veci som už viackrát zažil a prežívam ich trochu inak, ako keď som mal 20 rokov. Ale stále je to niečo, na čo sa teším," povedal Graňák.

Aj keď má skúseností na rozdávanie, nestavia sa do úlohy mentora mladších hráčov: "Nie som proti tomu poradiť, ak to bude potrebné, ale aj keď sú niektorí chalani veľmi mladí, odohrali toho už dosť veľa a nemám pocit, že by som im mal hovoriť, čo majú robiť."

Generálny manažér Miroslav Šatan a Craig Ramsay zobrali do Kodane až deväť nováčikov, no spolu s nimi cestuje aj mnoho ostrieľaných hráčov. Podľa Graňáka je to správne a verí, že tím môže na MS uspieť: "Ale to uvidíme až priamo na šampionáte. No mám z neho dobrý pocit, je to taký mix mladých hráčov a skúsenejších. To je podľa mňa správne a takto by to malo byť. Nie je žiadny problém po ľudskej stránke a verím, že sa dáme dokopy aj po tej hokejovej."

Slováci odštartujú svoje účinkovanie v sobotu 5. mája o 20.15 h federálnym derby s Čechmi. "Na šampionátoch som proti nim až toľko zápasov neodohral, napríklad proti Rusom ich bolo oveľa viac. Je pravda, že sa s českými chalanmi poznáme oveľa lepšie, každý tam máme spoluhráčov, kamarátov a aj tá mentalita je trochu podobná. Vieme, že vedia byť veľmi efektívni a vedia vyťažiť z minima maximum. Musíme byť 100% sústredení a všetci robiť to, čo sa od nás očakáva. Práve proti takému súperovi, ako sú Česi, nebýva veľmi šťastné nejako veľmi improvizovať," varoval Graňák.

V skupine sa SR ďalej stretne so Švajčiarmi, Rakúšanmi, Francúzmi, Švédmi, Rusmi a na závere s Bielorusmi. "Skupina nie je jednoduchá, ale na druhej strane pri tomto systéme si človek nevyberie. Vždy tam má tri až štyri top mužstvá, podobné je to aj teraz," dodal Graňák.