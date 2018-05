TASR

Hodinová veža v Banskej Bystrici je od mája otvorená každý deň

Hodinová veža v Banskej Bystrici, archívna snímka — Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 1. mája (TASR) – Dominanta banskobystrického námestia - Hodinová, tzv. šikmá veža sa po zimnej prestávke otvorila širokej verejnosti. Sprístupnili ju v utorok a panorámou Malachovského predhoria, Kremnických vrchov, Veľkej Fatry či Urpína sa turisti a návštevníci mesta môžu po novom pokochať sedem dní v týždni.

"Zásadná zmena je, že oproti minulým rokom bude Hodinová veža otvorená už od mája vždy aj v pondelky. Chceme tak vyjsť v ústrety všetkým domácim i zahraničným turistom. Otváracia doba do 19.00 h umožní návštevníkom mesta získať informácie i mimo otváracích hodín informačného centra a tiež počas víkendov," konštatovala Alena Motyčková, vedúca informačného centra. V máji, júni a septembri sa na vežu dostanú od pondelka do nedele od 13.00 do 19.00 h a v júli a auguste bude sedem dní v týždni otvorená už od 10.00 h.

"Okrem upravenej otváracej doby čakajú návštevníkov veže novinky. Je tam nový vysokokvalitný vyhliadkový ďalekohľad, automat na razenie pamätných mincí s motívom Banskej Bystrice a na veži si môžu urobiť fotografiu, ktorú môžu poslať priamo z miesta cez aplikáciu kdekoľvek do sveta," uviedol pre TASR primátor Ján Nosko s tým, že "memlycard" určite prispeje k atraktivite dominanty.

On sám to už vyskúšal a prvú pohľadnicu vytvorenú z fotografie na veži, ktorá sa vytlačí a zadarmo pošle kamkoľvek, adresoval svojej manželke.

Nosko verí, že tak ako Hodinová veža i program, ktorý mesto pripravilo počas Kultúrneho leta, pritiahne záujem návštevníkov a každý si v ňom nájde to svoje.

V minulom roku získala Hodinová veža za svoju atraktivitu od najväčšieho cestovateľského portálu na svete TripAdvisor certifikát výnimočnosti. Vďaka dlhodobému pozitívnemu hodnoteniu od cestovateľov je označovaná ako najatraktívnejšie miesto na návštevu.