Slovenka v USA prerazila s vynálezom: Umožňuje ženám zmerať si plodnosť

Mať startup je podľa slovenskej vývojárky vždy ťažké.

Bratislava 1. mája (TASR) – Ženy na celom svete majú vďaka Kristíne Čahojovej možnosť zmerať si plodnosť prostredníctvom novej technológie. Táto Slovenka založila v USA startup a podľa jej slov by niečo podobné v Európe nedokázala. V súčasnosti jej firma pripravuje továrenskú výrobu produktu.

Jej spoločnosť vyvinula prístroj s názvom Kegg a ako sama tvrdí, hardware má omnoho komplikovanejší vývoj ako software. "Musíte navrhnúť elektroniku, vytvoriť si vlastný firmware, software a celé to stále nemusí fungovať, ak nemáte bezchybný mechanický dizajn," priblížila slovenská podnikateľka s tým, že najkomplikovanejšia časť vývoja je tzv. DFM (design for manufacturing). "Je to proces úpravy mechanického dizajnu a niekedy aj elektronickej dosky tak, aby sa produkt dal reálne pásovo vyrábať," vysvetlila.

Toto všetko je podľa nej možné zrealizovať len v Číne. Jej tím strávil mesiace pred produkciou iteráciami v Silicon Valley Hardware v Shenzhene. V súčasnosti pripravujú výrobu s továrňou.

Prvá firma slovenskej podnikateľky sa venovala výrobe oblekov, pracovala aj v startupe v Londýne a neskôr v marketingu spoločnosti Amazon a eBay, kde získala prehľad o tom, čo sa predáva. "Kegg teda vznikol, lebo sme vedeli, že ho ženy chcú a hľadajú," skonštatovala s tým, že prístroj vie vyhodnotiť, kedy je žena plodná a kedy nie.

Mať startup je podľa slovenskej vývojárky vždy ťažké. To, čo dokázala v USA, by v Európe nebolo možné, pretože, ako dodala, tam financovanie hardwaru od investorov v počiatočnej fáze podnikania (seed financing) v podstate neexistuje. "Aby som bola veľmi presná, náš vznik umožnili financie z USA a to, že sme mohli technický tím okamžite presunúť do Číny v rámci HAX, čo je v podstate najlepší hardware akcelerátor na svete," objasnila.

Prostredie v USA je podľa nej priaznivé voči začínajúcim podnikateľom. "Nikde na svete som nestretla toľko šikovných, a zároveň pokorných ľudí. Neviem si predstaviť, že by sa so mnou na Slovensku či v Londýne stretol nejaký milionár len preto, lebo by mi chcel nezištne pomôcť. Tu je to úplne normálne. Každý vie, aké je nesmierne ťažké uspieť a ak máte dobrý produkt, tak vám pomocnú ruku dá veľa úspešných ľudí," podčiarkla.

Na Slovensko sa však stále rada vracia. "Som z Bratislavy, z tej najlepšej mestskej časti - Karlovky a mám tam celú rodinu. Môj manžel je zasa z Prahy a tiež by chcel späť. Problém je, že on pracuje v marketingu v Google a obdobne zaujímavú prácu by si doma asi ťažko našiel," uzavrela Kristína Čahojová.