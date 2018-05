TASR

Dnes o 13:58 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenskí a českí odborári chcú riešiť výšku mzdy či pracovnú dobu

Predseda KOZSR Jozef Kollár a predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Josef Středula sa stretli na Spoločnom Prvom máji slovenských a českých odborov 2018 v Budatínskom parku.

Na snímke vľavo predseda Českomorovskej konfederácie odborových zväzov Josef Středula, uprostred predseda vlády SR Peter Pellegrini a vpravo predseda Konfederácie odborových zväzov Jozef Kollár prichádzajú na oslavy Sviatku práce pod názvom Spoločný Prvý máj slovenských a českých odborov 2018 v areáli Budatínskeho hradu 1. mája 2018 v Žiline. — Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 1. mája (TASR) - Slovenskí a českí odborári majú záujem spoločne riešiť výšku miezd či dĺžku pracovnej doby zamestnancov. Zhodli sa na tom predseda Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Jozef Kollár a predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Josef Středula na Spoločnom Prvom máji slovenských a českých odborov 2018 v Budatínskom parku v Žiline.

"Intenzita našej práce je tak veľká a je nedocenená, takže preto je naša sila tak veľká a v kombinácii s tlakom na vyšší rast miezd a platov je to úplne perfektné. V tom sa s predsedom Kollárom zhodujeme a vzájomne si pomáhame," skonštatoval Středula.

Zároveň pomenoval priority vzájomnej spolupráce, ktorými sú koniec lacnej práce v oboch krajinách, vyššia minimálna mzda, dôstojnosť v starobe. "Samozrejme, blíži sa nám robotizácia. To je veľký problém, v oboch krajinách sa bude znižovať počet zamestnancov a jediná cesta, ako to zastaviť, je znižovanie pracovnej doby. A 37,5 hodiny nie je nič dramatické, keby sme chceli 35 alebo nižšiu hodnotu, to už by bolo horšie. Ale v tomto prípade sa vôbec nič nestane a nie je dôvod, aby sa u toho skracovala mzda. Naopak, my vidíme veľký priestor pre zvyšovanie miezd, dokonca o niekoľko desiatok percent, takže z tohto pohľadu máme veľa cieľov pred sebou," dodal.

"Naša spolupráca je unikátna, momentálne medzi asi žiadnymi inými krajinami neexistuje tak kvalitná spolupráca ako medzi českou a slovenskou konfederáciou. My sa navzájom informujeme, podporujeme sa, zúčastňujeme sa spoločných aktivít, vždy tak cítime podporu, či už z jednej, alebo druhej strany," zhodnotil Kollár.

Prvomájové oslavy Sviatku práce podľa neho odbory organizovali v súvislosti so 100. výročím československej vzájomnosti, pričom na nich chceli naznačiť, že odbory nepoznajú svoje hranice. "V prípade problémov, ktoré sú či v jednej, alebo druhej krajine, sa vieme navzájom veľmi silne podporiť," dodal.