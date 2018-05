TASR

Dnes o 12:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní STU ponúka stredoškolákom možnosť skúmať v univerzitných laboratóriách

Stredoškolské laboratória nie sú vždy vybavené tak, ako tie na vysokej škole. STU je preto otvorená spolupráci so študentmi.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 1. mája (TASR) – Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave ponúka stredoškolákom možnosť skúmať v univerzitných laboratóriách jednotlivých fakúlt. Jednou zo študentiek, ktorá už túto možnosť využila, je Karin Demková z Gymnázia J. Hronca v Bratislave.

"Na začiatku bol email, ktorý nám stredoškoláčka napísala. Na úvodnom stretnutí sme s údivom počúvali, čo všetko už vie o partikulárnych materiáloch a ich vlastnostiach. Keď sme jej ukázali laboratórium, bolo jasné, že je to presne to, čo hľadá," povedal Peter Peciar z Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Priblížil, že stredoškoláčka chodila do laboratórií niekoľko týždňov každý deň po vyučovaní.

Stredoškolské laboratória nie sú vždy vybavené tak, ako tie na vysokej škole. STU je preto otvorená spolupráci so študentmi. Manažérka pre komunikáciu STU Andrea Settey Hajdúchová uviedla, že stredoškoláci skúmajú najmä v laboratóriách Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, no otvorené sú im aj dvere laboratórií iných fakúlt. Väčšinou ide práve o výskum na súťaže, stredoškolskú odbornú činnosť či fyzikálne alebo chemické olympiády.

Karin Demková sa v týchto dňoch v laboratóriu pripravuje na výber národného finalistu pre medzinárodné finále Turnaja mladých fyzikov. Kto postúpi do Číny, bude známe koncom mája.