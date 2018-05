TASR

Multimediálny umelec Rónai oslavuje životné jubileum výstavou

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 1. mája (TASR) – Výber z tvorby Petra Rónaia predstaví bratislavská galéria Umelka vernisážou v utorok 2. mája. Výstava s provokatívnym názvom Antikoncepcia je aj ironickým pohľadom na dianie v našej kultúre a spoločnosti.

"Peter už ako dieťa rád kreslil, čarbal. V útlom veku predznamenal abstraktné tendencie a informel na Slovensku – bolo to v 50. rokoch a veľa ráz si vyslúžil facku za nekompromisný postoj. Na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) sformulovali jeho filozofický rozhľad Gabika Balažovičová a morálny postoj Ladislav Čemický. Chartu 77 nepodpísal, neskôr sa ospravedlnil, že ho nikto na to nevyzval. Pokiaľ umelcov z disidentskej scény prenasledovali a niektorí museli hlásiť informácie o svojich priateľoch na ŠTB, Peter Rónai kľudne kupoval texasky v Tuzexe. Nevystavoval - jednak zo solidarity s nezávislými umelcami a na druhej strane, v podstate na to 'kašľal'," konštatuje komisár výstavy Vladimír Beskid.

Od polovice 70. rokov 20. storočia Rónai ako popredný predstaviteľ neoficiálnej výtvarnej scény v Československu mal v minulom režime málo príležitosti na prezentáciu tvorby v galériách. Situácia sa zmenila po roku 1989, odkedy máva samostatné výstavy a spoločné s manželkou Veronikou Rónaiovou i ďalšími výtvarníkmi.

"Po zamatovej revolúcii bol trochu prekvapený a dotknutý, že ho opäť nevymenovali za ministra kultúry. Rudolf Fila odporúčal, aby sa hlásil ako pedagóg na novovzniknutú VŠVU do ateliéru maľby, ale asi ani on nepočítal s tým, že Rónai nebude mať dostatočne 'dobrý program'. Na základe neskrotnej túžby po kariére potom vyhral konkurz na pedagóga v Nitre a dosť dlho tam zostal. V roku 1992 ako protest proti normalizačnej kultúrnej politike KSČ aj on chcel vrátiť titul zaslúžilého umelca, ale sklamaný došiel na to, že tú cenu vlastne nikdy nedostal," prezrádza Beskid.

Rónai (1953) študoval na VŠVU v Bratislave a na Akadémii výtvarných umení v rodnej Budapešti, kde ukončil postgraduálne štúdium (1977). Rozsah jeho avantgardnej a nekonvenčnej tvorby je neobmedzený od rôznych foriem maľby a kresby, cez fotografiu, fotomontáž, koláž, video, vizuálnu poéziu, záznamy korešpondencie, počítačovú grafiku, sieťotlač, závesné a priestorové objekty, inštalácie až po presahy rôznych podôb vizuálneho umenia.

"Peter Rónai je zastúpený v renomovaných zbierkach doma i v zahraničí. Legendárny maďarský teoretik László Beke ho považuje za postcontemporary umelca číslo 1 v medzinárodnom kontexte. Püspöky Home gallery vlastní jeho celoživotné dielo, ktoré autor plánuje vystaviť v Solomon Guggenheim Museum v New Yorku, len ešte nedostal termín," vtipne dodáva Beskid.

Výstava potrvá do 20. mája.