TASR

Dnes o 09:33 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Svoje brány v Košiciach slávnostne otvára historická železnička i zoo

Návštevníci si môžu od 9. hodiny užiť okrem iného aj prvé tri jazdy s westernovým prepadom vlaku cez Čermeľské údolie do rekreačnej časti Alpinka.

Košice — Foto: TASR/S. Písecký

Košice 1. mája (TASR) – Otvorením detskej železnice a prvou tohtoročnou jazdou vláčikom ťahaným 134-ročnou parnou mašinkou Katka v utorok pokračuje seriál podujatí v rámci osláv Dňa mesta Košice.

"Návštevníci si môžu od 9. hodiny užiť prvé tri jazdy s westernovým prepadom vlaku cez Čermeľské údolie do rekreačnej časti Alpinka a o 10.30 h. bude slávnostné otvorenie multifunkčnej miestnosti na stanici Čermeľ, ktorú sme vybudovali s finančnou podporou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj. Je tam zriadené aj mini múzeum našej železničky, ktorá začala premávať od roku 1955," uviedol pre TASR prednosta stanice Igor Holéczy. Upozornil, že vlaky budú jazdiť podľa potreby a posledná jazda do stanice Alpinka bude o 18. hodine.

Historická košická detská železnica je unikátna tým, že prevádzkuje aj parné lokomotívy a práve v utorok prvýkrát vyjdú na trať. "Počas sezóny budú v prevádzke všetky štyri naše lokomotívy, dve parné a dve dieselové, a mala by k ním pribudnúť nová dieselová lokomotíva. Ak sa to podarí, bude to veľká udalosť," upozornil Holéczy. Na železničke plánujú v tomto roku dokončiť niektoré investície, jednou z nich je prvá staničná budova. Na nástupnej stanici v dolnej časti by malo v najbližších týždňoch pribudnúť aj detské ihrisko. Počas hlavnej sezóny odvezú tamojšie lokomotívy približne 40.000 návštevníkov. "Pevne veríme, že toto číslo sa bude ešte zvyšovať. Len pre porovnanie, podobná železnička v Miškolci prepraví zhruba 200.000 ľudí, takže máme čo doháňať," uzatvára Holéczy.

V rámci programu košických osláv je v nedeľu pripravený aj deň otvorených dverí historickej radnice. Verejnosť má možnosť priestory navštíviť od 10. do 17. hodiny.

Okrem železničky v utorok slávnostne odomyká brány aj zoologická záhrada v mestskej časti Kavečany. "Kľúče, ktorým symbolicky odomkneme bránu, prinesie orol bielohlavý od sokoliarov sv. Bavona z Banskej Štiavnice," priblížila Eva Malešová z košickej zoo. Súčasťou slávnostného otvorenia bude aj krst dvoch mláďat kozičky walliskej. Počas sezóny je pripravený už tradičný Deň detí v zoo, kedy okrem iného uvedú do prevádzky aj novú knihobúdku. V júni očakávajú množstvo detí v rámci školských výletov a neskôr v lete je pripravených niekoľko turnusov prímestského tábora v zoo i viacero vzdelávacích podujatí. "U nás je už sezóna v plnom prúde, máme za sebou niekoľko úspešných víkendov, kedy k nám zavítalo aj 6000 ľudí," dodala Malešová.