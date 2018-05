TASR

Dnes o 09:00 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Slovan túži po obhajobe Slovenského pohára

Belasí sa v utorkovom finále Slovnaft Cupu 2017/2018 stretnú v Trnave s MFK Ružomberok, a ak sa im podarí Liptákov zdolať, obhája trofej z minulej sezóny.

Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení gólu v zápase 7. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy o titul ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava v Bratislave v sobotu 28. apríla 2018. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 1. mája (TASR) - Vyhrať Slovenský pohár túžia futbalisti bratislavského Slovana, aby aspoň čiastočne zachránili sezónu, v ktorej pravdepodobne opäť nedosiahnu na majstrovský titul. "Belasí" sa v utorkovom finále Slovnaft Cupu 2017/2018 stretnú v Trnave s MFK Ružomberok, a ak sa im podarí Liptákov zdolať, obhája trofej z minulej sezóny. Vtedy v NTC Poprad zdolali druholigovú Skalicu bez problémov 3:0.

Slovan sa na pohárové finále naladil sobotným víťazstvom 2:1 nad fortunaligovým lídrom Spartakom Trnava, na ktorý však tri kolá pred koncom ročníka stráca osem bodov. Zisk titulu by sa za týchto okolností rovnal zázraku, pohár je na dosah. "Všetci hráči budú stopercentne pripravení. Je výborné, že mám konkurenciu v tíme, o to ľahšie sa mi tvorí základná zostava. Pred dvoma rokmi bol Slovan smutný, ja som bol vtedy na opačnej strane barikády ako kouč Trenčína. Momentálne som tréner Slovana a urobím maximum pre to, aby sme zdvihli nad hlavu trofej. Čaká nás však ťažký súper, ktorý má rovnaký cieľ. Pôjdeme do toho s plnou vervou. Bojovať o túto krásnu trofej je pre mňa česť," povedal na pondelkovej tlačovej konferencii kormidelník Slovana Martin Ševela.

Boris Sekulič vynechal pre zranenie predošlé dva ligové zápasy, na finále pohára by však mal byť kapitán Slovana pripravený: "Mal som problémy uplynulé 3-4 týždne. Už som však začal trénovať a na zajtra som pripravený. Ružomberok je pre nás tradične veľmi nepríjemný súper, proti nám sa vie namotivovať. Dúfam, že sme sa dobre pripravili. Pred mesiacom sme sa s Ružomberkom doma natrápili, musíme byť preto opatrní a motivovaní," povedal Sekulič.

Ružomberok sa vo finále SP predstaví po dvanástich rokoch. V sezóne 2005/2006 zdvihol trofej nad hlavu po tom, ako v jedenástkovom rozstrele zdolal trnavský Spartak 4:3 po predošlom bezgólovom priebehu. "V kabíne som jediný, kto má skúsenosť z finále pohára. Je to pre nás veľký a veľmi zaujímavý zápas. Berieme ho veľmi prestížne. Vtedy som mal 20 rokov a bol to vynikajúci zážitok. Bolo by super, keby sa nám zajtra podarilo tento úspech zopakovať. Slabší výkon na Slovan stačiť nebude. Dúfam, že aj v hľadisku budeme mať prevahu," uviedol kapitán MFK Ján Maslo.

Kormidelník Ružomberka Norbert Hrnčár považuje Slovan za favorita finále, ale zbrane vopred neskladá. "Vieme o kvalite Slovana, ale tri naše tohtosezónne prehry s ním boli vždy tesné. Spravíme maximum pre to, aby sme to vo finále otočili na našu stranu. Vieme, o čo sa hrá a s kým máme do činenia, no keď už sme sa dostali do finále cez úradujúceho majstra, neradi by sme sa zastavili po vrcholom a zdolali aj obhajcu pohára."

Zápas Slovan - Ružomberok, ktorý z pozície hlavného rozhodcu povedie Patrik Hrčka, má na Štadióne Antona Malatinského výkop v utorok 1. mája o 17.25 h. Jeho víťaz si zaistí miestenku v predkole Európskej ligy UEFA 2018/2019 a okrem toho sa 29. júna predstaví v zápase o Československý Superpohár, ktorý sa po vlaňajšej premiére v Uherskom Hradišti uskutoční tento rok na Slovensku.

Podľa reglementu súťaže sa v prípade nerozhodného výsledku po riadnom hracom čase predlžuje 2x15 minút. Ak sa ani tam nerozhodne (hrá sa celé predĺženie), nasleduje rozstrel z 11 m. Víťaz získa titul "Víťaz Slovenského pohára" a stane sa držiteľom putovného pohára. Zinkasuje tiež finančnú prémiu 50.000 eur. Zdolaný finalista si prilepší o 20.000 eur.

finále Slovnaft Cupu - utorok 1. mája o 17.25 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave:

ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok /rozhodujú: P. Hrčka - D. Hrčka, Ádám/